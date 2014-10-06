Теннисистка Зарина Дияс впервые поднялась на 37-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс вновь обновила свой лучший результат в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Vesti.kz
Это произошло после того, как в обновленном рейтинге WTA спортсменка поднялась с 39-й на 37-ю строчку. В активе казахстанской теннисистки набралось 1 290 очков. А случилось это благодаря выходу Зарины Дияс во 2-й круг турнира WTA в китайском Пекине.
В 1-м круге Зарина Дияс взяла верх над чешской теннисисткой Кларой Коукаловой, а во 2-м –проиграла немке Анжелик Кербер. При этом лучшим местом в рейтинге WTA в карьере Зарины Дияс до этого являлась 39-я строчка, на которую она поднялась 29 сентября 2014 года.
Ярослава Шведова в обновленном рейтинге сохранила за собой 67-е место, Юлия Путинцева "упала" со 121-го на 122-е, а Галина Воскобоева, которая в данный момент не выступает на турнирах, потеряла сразу 69 строчек, став 260-й ракеткой мира.
Сесиль Каратанчева, которая хочет вновь выступать за Болгарию, поднялась со 180-го на 176-е место. Лидирует в рейтинге WTA по-прежнему американка Серена Уильямс. Россиянка Мария Шарапова, которая стала победительницей турнира WTA в Пекине, поднялась с 4-й на 2-ю строчку, румынская теннисистка Симона Халеп опустилась со 2-го на 3-е место.