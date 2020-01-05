Теннисистка Зарина Дияс выиграла десятый титул в карьере

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла международный турнир по теннису серии ITF (в Гонконге), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В финальном поединке Дияс провела встречу против соперницы из Китая, 72-ой ракетки мира Чжу Линь. Поединок завершился в двух сетах убедительной победой казахстанки со счетом 6:4, 7:5. Отметим, что это десятый титул в карьере казахстанской теннисистки.
Добавим, что следующими соревнованиями (6 января) для Дияс станет открытый турнир по теннису "Shenzhen Open". Первой соперницей казахстанской спортсменки станет представительница Китая Инъин Дуань.