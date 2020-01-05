Теннисистка Зарина Дияс выиграла десятый титул в карьере

Спорт
2478
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла международный турнир по теннису серии ITF (в Гонконге), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.   

В финальном поединке Дияс провела встречу против соперницы из Китая, 72-ой ракетки мира Чжу Линь. Поединок завершился в двух сетах убедительной победой казахстанки со счетом 6:4, 7:5. Отметим, что это десятый титул в карьере казахстанской теннисистки.

Добавим, что следующими соревнованиями (6 января) для Дияс станет открытый турнир по теннису "Shenzhen Open". Первой соперницей казахстанской спортсменки станет представительница Китая Инъин Дуань.

Популярное

Все
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
Пожар в доме для престарелых в Кемерово: погибли 20 человек
В Талдыкоргане судья получила срок за мошенничество
Объявлены победители первой казахстанской премии в области искусства UMAI
Неожиданный поворот: чем закончился бой Фирузы Шариповой
Экстренные меры: на борьбу с птичьим гриппом в Мангистау направлены вакцины
Казахстанский боец "задушил" россиянина на турнире АСА 150
Депутаты Сената рассмотрят проекты законов по вопросам реализации отдельных поручений главы государства
В Павлодаре мужчина с гранатой угрожал взорвать многоэтажку
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны

Читайте также

Спорт
Казахстанский боец "задушил" россиянина на турнире АСА 150
Спорт
Неожиданный поворот: чем закончился бой Фирузы Шариповой
Спорт , В мире
Официально объявлен лучший гол ЧМ-2022 в Катаре
Спорт
Объявлены победители первой национальной спортивной премии …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]