Спорт
Теннисистки Шведова и Путинцева вышли во второй круг турнира WTA в Китае
Ярослава Шведова и Юлия Путинцева вышли во второй круг женского международного турнира WTA, который стартовал в китайском Ухане, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В стартовом матче казахстанка Ярослава Шведова переиграла китаянку Сайсай Чжен со счетом 6:0, 6:3. Во втором круге казахстанка сыграет с итальянкой Робертой Винчи.
Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева также пробилась во второй круг данного турнира. В матче первого круга она переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:1, 4:1 отказ Севастовой.
В следующем круге Юлия сыграет с американкой Винус Уильямс.
Призовой фонд турнира составляет $2,5 млн.