​Теннисные бои

Как всегда, в начале недели в мире стартуют сразу несколько серьезных теннисных турниров. Один из них начинается в мексиканском городе Акапулько. Призовой фонд Abierto Mexicano Telcel составляет 1 642 795 долларов. Мимо такого куша опытным игрокам сложно пройти и остаться равнодушным. Но и попасть в основную сетку дано далеко не каждому. Нашему Александру Буб­лику сначала предстояло пройти 2 раунда квалификации.

В первом круге он справился с Майклом Ммо (США) – 6:4, 1:6, 6:1. Прежде они никогда не играли друг против друга, а вот вместе в начале февраля 2018 года выступили в парном разряде на турнире в Сан-Франциско. Во втором круге квалификации Бублик нанес поражение японцу Дэниэлю Таро (6:4, 7:6) и пробился в основную сетку.

А на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships (призовой фонд 2 623 485 долларов) наш Михаил Кукушкин вчера в первом круге встречался с греком Стефаносом Циципасом.