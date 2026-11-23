В Астане запустили пилотный проект по дистанционной сдаче теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь кандидатам на получение водительского удостоверения не обязательно посещать ЦОНы, чтобы пройти теоретическую часть экзамена: сдать тест можно из дома, используя ноутбук или стационарный компьютер.

Новая услуга доступна через eGov Mobile в разделе «Услуги ЦОН» - «Онлайн сдача теории». Проект реализуется в пилотном режиме и доступен жителям Астаны, зарегистрированным по месту жительства в столице.

Перед подачей заявки система автоматически проверяет соответствие кандидата установленным требованиям. Для прохождения онлайн-экзамена необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства в г. Астана; не иметь ранее выданного водительского удостоверения; не быть лишенным права управления транспортными средствами; иметь действующее свидетельство об окончании автошколы, медицинскую справку; не состоять на диспансерном учете.

Для получения услуги необходимо в eGov Mobile открыть раздел «Услуги ЦОН» и выбрать услугу «Онлайн сдача теории»; выбрать соответствующую категорию водительского удостоверения; подтвердить согласие на доступ к персональным данным посредством SMS с номера 1414; оплатить услугу; получить персональную ссылку на экзамен в Личном кабинете eGov. Ссылка на тестирование доступна через персональный компьютер и действительна в течение 30 дней с момента оплаты.

Персональная ссылка на экзамен предназначена исключительно для заявителя. На всех этапах - от подачи заявки до завершения экзамена - ведется контроль с применением средств идентификации и мониторинга.

«Новый формат позволяет кандидатам проходить теоретическую часть экзамена дистанционно, экономя время и сокращая необходимость личного посещения ЦОН. При этом привычный формат сдачи экзаменов в ЦОНах сохраняется, и каждый кандидат может выбрать наиболее удобный для себя способ. На первом этапе онлайн-сдача теоретического экзамена реализуется в пилотном режиме и доступна жителям Астаны, зарегистрированным по месту жительства», - отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Теоретический экзамен включает 40 вопросов, на выполнение которых отводится 40 минут. Экзамен можно сдать ежедневно с 09:00 до 20:00 ч. Начать экзамен необходимо не позднее 19:20 ч. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 32 вопроса. Предусмотрена одна попытка. Если кандидат не набрал необходимое количество баллов, повторная попытка доступна со следующего дня.

Перед началом экзамена кандидат также проходит тест на определение цветоразличения (дальтонизм). Результат отображается сразу после завершения тестирования: «Сдан» или «Не сдан» с указанием количества правильных ответов. История прохождения экзаменов сохраняется в разделе «Мои заявки».

Для обеспечения прозрачности и объективности экзамена используется специальное приложение ExamApp с системой автоматизированного прокторинга. Во время тестирования ведутся видеозапись, аудиоконтроль и запись экрана. Перед началом экзамена система идентифицирует кандидата, сверяя его фотографию с изображением в профиле. Дополнительно необходимо использовать смартфон в качестве второй камеры. Его следует разместить сбоку, примерно в 1,3 метра от кандидата, чтобы в кадре были видны сам экзаменуемый, рабочий стол и экран компьютера. Перед началом тестирования кандидат должен продемонстрировать помещение.

Система также проверяет устройство на наличие запрещенных программ, виртуальных машин, средств удаленного доступа, дополнительных мониторов, VPN и Proxy. Экзаменационное окно открывается в полноэкранном режиме, переключение на другие окна блокируется. Все возможные нарушения автоматически фиксируются системой, после чего результаты рассматриваются уполномоченным лицом.

Для прохождения онлайн-экзамена предъявляются следующие технические требования: ноутбук или стационарный компьютер с операционной системой Windows 7 и выше либо macOS (Intel или Apple Silicon); мобильный телефон с работающей камерой; работающая веб-камера и микрофон; стабильное подключение к интернету; браузер Google Chrome (рекомендуется).

Прохождение экзамена с мобильного телефона, планшета или гибридного устройства не предусмотрено. После успешной сдачи теоретического экзамена в онлайн-формате граждане могут в обычном порядке перейти к следующему этапу, сдаче практического экзамена по вождению. Для этого необходимо записаться на практический экзамен через приложение «ЦОН» либо обратиться в ближайший специализированный ЦОН (СпецЦОН).

Для удобства пользователей в приложении предусмотрен чат поддержки. Сначала на вопросы отвечает виртуальный ассистент, а при необходимости к диалогу подключается оператор. По техническим вопросам также можно обратиться по электронной почте: pdd_support@goscorp.kz. По общим вопросам граждане также могут обращаться в единый контакт-центр 1414.