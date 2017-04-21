​Теория без практики мертва

В Военном институте Сухопутных войск Министерства обороны Казахстана состоялась торжест­венная церемония закрытия финального этапа III Международной олимпиады курсантов военных высших учебных заведений государств – участников СНГ по математике. В командном первенстве достойно показали себя курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи МО РК. Казахстанцы заняли второе место, опередив курсантов Военной академии Республики Беларусь и уступив команде Военно-воздушной академии Российской Федерации им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина.

Вместе с курсантами и представителями военных вузов в торжественной церемонии на­граждения приняли участие представители оборонных ведомств России и Узбекистана, а также секретариат Совета министров обороны государств – участников СНГ. На базе казахстанского военного вуза международная олимпиада курсантов была организована впервые. Участие в интеллектуальном турнире принимали команды из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Коман­ды были сформированы из числа курсантов, основные профессиональные образовательные программы подготовки которых предусматривают изучение базовых математических дисциплин общим объемом не более 396 академических часов.

А в это время полевую выучку курсанты Военного института Сухопутных войск совершенствовали на специальных тактических учениях. Вместе с курсантами Академии Пограничной службы КНБ РК они приняли участие в учениях «Қалқан-2017».

На базе полевых учебных цент­ров военных вузов будущие офицеры отрабатывали совместные войсковые и специальные действия по защите и охране государственной границы в условиях обострения социально-полити­ческой обстановки в приграничном пространстве. На первом этапе прошли тренировки по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, на втором – по охране государственной границы подразделениями Пограничной службы и отражению вооруженного вторжения на территорию страны с отрядом поддержки Вооруженных сил. В ходе выполнения учебно-боевых задач, обозначенных сценарием учений, курсанты стреляли из вооружения танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и из штатного оружия.

Для будущих офицеров, которым после поступления на службу в войска предстоит коман­довать подразделениями, организовывать и проводить войсковые действия различного масштаба и практические занятия с личным составом, а также самостоя­тельно принимать важные решения, это отличная практика. Учения позволяют не только пополнить практичес­кие знания и усилить полевую выуч­ку курсантов, но и повысить морально-психологичес­кую готовность и устойчивость в напряженных условиях вооруженного конфликта и военных действий.