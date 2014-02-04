Теорию подтвердить практикой

Оценка уровня знаний и практических навыков будет осуществляться Комитетом контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения с использованием симуляционных технологий на базе медицинских колледжей и вузов в каждом регионе с учас­тием Республиканского центра независимой оценки знаний и навыков.

– В свете задач, поставленных перед системой здравоохранения в Послании народу Казахстана, а также в рамках реализации Госпрограммы «Саламатты Қазақстан» осуществляется переход на международные стандарты обучения, аттестации и подготовки медработников, – отметила председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Лаура Ахметниязова. – С нынешнего года мы пересматриваем систему присвоения квалификационных категорий: если ранее эта работа проводилась в два этапа – тестирование и собеседование, то со второго полугодия мы планируем заменить собеседование на оценку практических навыков, что будет способствовать профессиональному развитию, объективной оценке уровня квалификации и в целом улучшению качества медицинской помощи. В каждом регионе есть центры симуляционных технологий, оснащенные оборудованием, манекенами и муляжами, на которых врачи будут демонстрировать свои навыки по оказанию неотложной медицинской помощи. В настоящее время совершенствуется нормативная база, проводится разъяснительная работа среди медработников, и в текущем году через эту систему пройдут порядка полутора тысяч врачей, осуществляющих клиническую практику.

Республиканскому центру независимой оценки знаний и навыков всего полтора года. Но, по словам его директора Гульмиры Жангереевой, опыт уже наработан. К примеру, в сентябре 2013 года в пилотном режиме с участием независимых экспертов и стандартизированных пациентов проведена оценка теоретических знаний и практических навыков в Астане и Алматы, в которой на добровольной основе участвовали 260 человек, в том числе 174 врача. Как отмечено, специалисты показали низкий уровень подготовленности не по своему профилю, а именно в оказании неотложной помощи в экстренных ситуа­циях, а ведь эти действия должны быть доведены до автоматизма. Те, кто не сдал экзамен, что называется, с первого захода, могут пройти обучение и пересдать его. Симуляционные центры, как говорят специалисты Минздрава, доступны и сельским врачам. Для регионов республиканский центр готовит инструкторов, тренеров, которые и будут экзаменовать медиков на местах.

Марина ПАРХОМЕНКО