Теорию здорового ожирения признали мифом

Шведские ученые признали несостоятельной концепцию метаболически здорового ожирения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Эта теория получила распространение примерно 15 лет назад и предполагает, что в некоторых случаях лишний вес является физиологически нормальным и не приводит к нарушению обмена веществ. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!
Ученые взяли образцы белой жировой ткани у людей с лишним весом, обмен веществ которых был признан физиологически приемлемым. Проведенный анализ показал, что клетки этих тканей примерно так же реагируют на стимуляции инсулином, как и у лиц с диагностированным ожирением, то есть приводят к аномальной экспрессии специфической группы генов.
Ученые полагают, что именно ожирение, а не другие факторы риска приводит к изменению в регуляции генов. В наблюдениях ученых приняли участие 15 здоровых и 50 страдающих лишним весом людей, у которых из брюшной области были взяты биопсии белой жировой ткани до и спустя два часа после инъекций инсулина и глюкозы.
Сторонники теории метаболически здорового ожирения полагают, что примерно 30 процентов страдающих лишним весов людей имеют нормальный обмен веществ. Это означает, что эти лица не нуждаются в специальном медицинском обслуживании. Отличительной особенностью людей со здоровым ожирением считается высокая чувствительность к инсулину, приводящая к быстрому усвоению глюкозы в организме.
