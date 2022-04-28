Теперь €1000 и 31 кг: повышены пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Повышены стоимостные и весовые пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Советом Евразийской экономической комиссии принято Решение по отдельным вопросам, связанным с товарами для личного пользования, которое вступило в силу с 28 апреля 2022 года.

«Решением предусмотрено повышение стоимостного и весового порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже на таможенную территорию Евразийского экономического союза видами транспорта, отличными от воздушного, с 500 евро до 1000 евро и с 25 кг до 31 кг сроком до 1 октября 2022 года.

Такое временное повышение порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вводится для Республики Казахстан, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. В Республике Армения данные пороги остаются на прежнем уровне», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в указанный период товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1000 евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами.

«Данный порог увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года. Таким образом, в период с 28 апреля до 1 октября 2022 года, в случае если стоимость ввозимых в багаже товаров для личного пользования превышает сумму 1000 евро и (или) их вес составляет более 31 кг, получателю необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм», – сказано в распространенном КГД сообщении.