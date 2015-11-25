​Теперь из своего сырья

Синтетические полипропиленовые нити производятся на французском и германском оборудовании последнего поколения SUPERBA, Allma Volkmann, Oerlikon Neumag. Мощности позволяют выпускать 3 тыс. тонн продукции в год.

Проект реализован при поддержке фонда «Даму». Компания «Бал Текстиль» получила финансирование под 6% годовых в рамках льготных программ. Кредитные средства использованы для покупки необходимого оборудования и налаживания производственного процесса. Мощности ковровой фабрики позволяют производить 2 300–5 000 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий. Продукция компании выходит под марками «Туран», «Хан-Тенгри», «Лидер», «Алатау», «Сарыарка», «Барыс», ANTIQUE IMPERIAL, ASTANA DELUXE, VIZION, FRIZE, KASHAN, SILK. Ее отличают высокое качество и доступные цены.