Теперь корректируем планы

Естественно, регулярно навещала родственников в Казахстане. Таких условий и государственной поддержки предпринимательства больше нет нигде. Посоветовались с мужем и решили перенести бизнес сюда. Сделали бы это раньше, но перевозка оборудования связана с громоздкими таможенными процедурами. Когда образовался Таможенный союз, открылись границы, сомнений не осталось. Мы купили дом в пригороде Уральска, зарегистрировали индивидуальное предприятие. Оно выпускает детскую одежду – плащи, пальто, куртки. Получили заказ на пошив школьной формы. Открыли небольшой магазин. Но, конечно, без трудностей не обходится.

Дополнительные меры, которые предусмотрены Указом Главы государства, мораторий на проверки позволят работать спокойно и стабильно. Теперь вот думаем пристроить к швейному цеху второй этаж и расширять производство. Намерены выпускать также трикотажную одежду для детей, разворачивать более широкую сеть торговых точек, приобретать собственный транспорт. Наверняка сегодня таким же образом, то есть в сторону роста, корректируют свои планы многие предприниматели по всему Казахстану.

Алла УРАЗБАЕВА, предприниматель,

Западно-Казахстанская область