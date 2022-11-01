Статьи Теперь лидер «Астана» 1 ноября 2022 г. 0:00 Аскар Бейсенбаев За тур до окончания национального первенства среди команд Премьер-лиги на первое место вышел столичный клуб. А произошло это после воскресной игры «Астаны» в гостях и субботнего поединка в Шымкенте до этого лидировавшего в чемпионате «Актобе». Итак, актюбинцы потеряли очень важные очки на юге страны, где они встречались с «Ордабасы». При этом после первого тайма гости вели со счетом 2:0, благодаря дублю вернувшегося в Казахстан известного ивуарийского нападающего Жерара Гоу (долгое время выступавшего за алматинский «Кайрат»). Но вот во втором тайме в ворота актюбинцев были назначены сразу два пенальти, которые точно исполнил белорусский полузащитник шымкентцев Дмитрий Бородин. Игра в итоге так и завершилась со счетом 2:2. В свою очередь «Астана», конечно же, воспользовалась осечкой своих главных конкурентов и обыграла на выезде петропавловский «Кызыл-Жар» со счетом 2:0. Стоит отметить, что североказахстанцы еще и сыграли против столичной дружины не самым боевым составом. В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: в туркестанском региональном дерби «Туран» дома уступил «Мактааралу» со счетом 0:3; «Атырау» на своем поле разошелся миром с карагандинским «Шахтером» – 2:2; в Алматы «Кайрат» периграл «Аксу» из Павлодарской области – 2:0; «Тараз» уступил гостившему у него костанайскому «Тоболу» – 0:2 и, наконец, в Актау «Каспий» сыграл вничью с уральским «Акжайыком» – 0:0. Судьба чемпионства решится уже в это воскресенье, когда команды в один день сыграют заключительный тур. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА КОМАНДА М П Н П М О 1. «Астана» 25 15 5 5 62–22 50 2. «Актобе» 25 15 4 6 39–27 49 3. «Тобол» 25 13 5 7 43–32 44 4. «Кайрат» 25 12 6 7 33–32 42 5. «Ордабасы» 25 11 4 10 36–39 37 6. «Аксу» 25 10 3 12 30–36 33 7. «Шахтер» 25 9 5 11 32–32 32 8. «Каспий» 25 9 4 12 25–38 31 9. «Мактаарал» 25 8 6 11 28–38 30 10. «Атырау» 25 7 8 10 29–37 29 11. «Тараз» 25 6 10 9 25–26 28 12. «Кызыл-Жар» 25 6 9 10 29–31 27 13. «Акжайык» 25 6 7 12 18–28 25 14. «Туран» 25 5 10 10 22–33 25