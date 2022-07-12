Фото: primeminister.kz
Правительство , Спорт
"Теперь моя очередь помогать" – Рыбакина о поддержке юниоров в Казахстане

Во вторник, 12 июля, Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, одержавшей историческую победу на Уимблдонском турнире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Правительства вручил Елене Рыбакиной орден «Достық» II степени, присужденный Президентом страны за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.

«Все казахстанцы с большим волнением следили за Вашей борьбой с самыми титулованными теннисистами мира. Победив в турнире Большого шлема, Вы оправдали надежды всех наших соотечественников, а также внесли неоценимый вклад в популяризацию тенниса в Казахстане. Уверен, эта победа послужит стимулом для многих юных спортсменов», — отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Елена Рыбакина выразила благодарность за высокую награду, отметив, что всегда ощущает поддержку казахстанцев.

«Конечно, я всегда чувствую поддержку наших соотечественников. Это для меня большая радость и ответственность. Вчера по прилете в Казахстан я увидела, сколько людей пришли меня встречать. Мне до сих пор не верится в происходящее», — отметила она после встречи с Премьер-министром.

Казахстанская теннисистка рассказала, что часть призовых средств планирует направить на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

«Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться», — сказала Елена Рыбакина.

Также часть средств спортсменка планирует направить на помощь животным.

«Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в ТОП-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать», — поделилась планами победительница «Уимблдона-2022».

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу над представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер. Спортсменку с сенсационным достижением поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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