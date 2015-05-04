Теперь – парный разряд Свежий выпуск 589 Юрий МАКАРОВ

В первом круге Mutua Madrid Open наша Зарина Дияс уступила испанке Карле Суарес Наварро – 4:6, 4:6. Теперь вся надежда – на парный разряд, где Дияс выступит вместе с опытнейшей Пэн Шуай. В первом круге казахстанско-китайский дуэт сразится с теннисистками из США Ракель Копс-Джонс и Эбигейл Спирз.

В женском парном разряде заявилась и наша Ярослава Шведова. У нее нынче совершенно неожиданная напарница – австралийка Кэйси Деллакуа. В первом круге они сыграют против Каролин Гарсия (Франция) и Катарины Среботник (Словения).



Сбился прицел?

10-й тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги мало чем удивил и порадовал болельщиков, предпочитающих результативную игру, но еще больше запутал ситуацию в головной группе команд.

Сначала о результатах: «Тараз» – «Окжетпес» (Кокшетау) – 1:1, «Кайсар» (Кызылорда) – «Кайрат» (Алматы) – 0:0, «Ордабасы» (Шымкент) – «Жетысу» (Талдыкорган) – 0:0, «Актобе» – «Иртыш» (Павлодар) – 2:1, «Астана» – «Тобол» (Костанай) – 4:0, «Атырау» – «Шахтер» (Караганда) – 1:0.

Во главе турнирной таблицы расположился «Актобе» – у него 20 очков, далее следуют сразу 4 команды, набравшие по 18 очков, – «Кайрат», «Астана», «Атырау» и «Ордабасы». В споре лучших бомбардиров впереди безальтернативно идет Жерар Гоу из «Кайрата» – 10 забитых мячей. В послужном списке у 4 его преследователей по 4 гола.



Эстафеты на Багамах

В столице Багамских островов – городе Нассау в выходные дни прошел чемпионат мира по эстафетному бегу. Сильнейшие мужские и женские команды со всех континентов оспаривали награды на дистанциях 4 х 100, 4 х 200, 4 х 400 и 4 х 800 м.

Женская сборная Казахстана благодаря успеху на последних летних Азиатских играх в Инчхоне (второе место) получила путевку на соревнования в самой быстротечной эстафете 4 х 100 м. За океан отправились Ольга Сафронова, Виктория Зябкина, Светлана Иванчукова, Анастасия Тулапина и Римма Кашафутдинова. Цена секунд в Нассау была предельно высока: 8 сильнейших команд получали квоты и на чемпионат мира, который состоится в нынешнем году в Пекине, и на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Наши спортсменки, только «вкатывающиеся» в летний сезон, с результатом 44,27 сек. заняли пятое место в предварительном забеге. А это итоговое 10-е время на чемпионате среди 21 стартовавшей команды.

На пьедестал почета поднялись сборные Ямайки (42,14), США (42,32) и Великобритании (42,84).



Досрочный чемпион

Алматинский «Кайрат», досрочно ставший 12-кратным чемпионом Казахстана по футзалу, свои заключительные встречи регулярного сезона провел в Рудном.

Свежеиспеченные обладатели Кубка УЕФА оба матча играли без бразильских легионеров и тренеров, что, впрочем, не сказалось на результатах команды. Кайратовцы взяли верх со счетом 5:2 и 8:5 и довели количество одержанных в чемпионате побед до 31 (в 32 матчах!). В итоге у алматинцев 63 очка, в активе серебряного призера – карагандинского «Тулпара» – 51, у рудненского «Аята» – 26.

В заключительном туре 7 мячей в ворота «Аята» забил кайратовец Михаил Першин. Он вместе с Николаем Пенгриным («Тулпар») поделил 1-е место в споре лучших бомбардиров чемпионата – по 29 мячей. По 28 голов забили игроки «Тулпара» Чингис Есенаманов и Болинья.