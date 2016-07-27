​Теперь – плей-офф

У подопечных старшего тренера сборной Казахстана Елены Павловой две победы и второе место в группе. В стадии плей-офф континентального чемпионата наши спортсменки встречаются с командами Республики Кореи и Китайского Тайпея. Завершится молодежный чемпионат Азии 31 июля.

На челлендж-турнирах

Ведущие казахстанские теннисис­ты в эти дни выступают сразу в нескольких челлендж-турнирах – в Астане, Праге и Лексингтоне.

В розыгрыш Кубка Президента Казахстана заявились Дмитрий Попко, Тимур Хабибулин, Алексей Кедрюк и многие другие наши спортсмены. В столице Чехии на Prague Challenger казахстанцу Александру Недовесову в соперники по жребию достался украинец Вадим Урсу. А в Соединенных Штатах Америки выступит Андрей Голубев. В первом круге Kentucky Bank Tennis Championships ему предстоит скрестить ракетки со Стефаном Козловым (США).

Молодых ждет Питер

Бесспорно, важнейший в нынешнем году боксерский турнир – олимпийский в Рио-де-Жанейро. Но это для уже известных мастеров кожаной перчатки, а юниоры и работающие с ними тренеры пребывают в ожидании чемпионата мира для 17–18-летних резервистов. Эти состязания состоятся во второй половине ноября в Санкт-Петербурге.

Подготовку к осенним соревнованиям ведут и казахстанские специалисты. Недавно они возили своих учеников в Сербию на 34-й международный турнир Golden Glove of Vojvodina. Старший тренер молодежной сборной РК Галымбек Кенжебаев остался доволен выступлением подопечных: во-первых, турнир показал, над чем еще предстоит поработать, во-вторых, принес молодым казахстанским спортсменам аж 10 (!) золотых медалей и первое командное место.

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса сообщила имена победителей турнира: на высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Евгений Павлов (49 кг), Оразбек Асылкулов (52 кг), Аль-Мухамед Махмут (56 кг), Санатали Толтаев (60 кг), Садриддин Ахмедов (69 кг), Нурлан Сабиров (81 кг) и Мухамеджан Тайбагар (91 кг). Среди девушек лучшими стали Акниет Абдигожа (54 кг), Владислава Кухта (60 кг) и Надира Маратова (свыше 81 кг).

В августе состоится еще один международный юниорский турнир – в Германии, там нашу страну будет представлять другой состав участников.

Неудобные соперники

На баскетбольном чемпионате Азии среди юниоров до 18 лет, проходящем в столице Ирана, казахстанским игрокам достались прямо-таки «неподъемные» соперники. Наши ребята с крупным счетом проиграли три матча подряд: сверстникам из Ливана (37:97), Ирана (59:90) и Респуб­лики Кореи (66:105).

25 июля у выступающих в Тегеране команд был день отдыха, 26-го наши земляки играли с командой Индонезии, а сегодня встретятся с японцами. В другой группе борьбу за выход в следующий круг ведут юниорские сборные Китая, Китайского Тайпея, Филиппин, Индии, Ирака и Таиланда.