Теперь пожизненный запрет

С начала года с Восточно-Казахстанской области 56 водителей, ранее попавшихся на вождении в нетрезвом виде, вновь сели пьяными за руль. Как сообщили в областном департаменте полиции, в связи с тем, что они допустили нарушение повторно, были возбуж­дены уголовные дела. Судебными приговорами 36 лиц пожизненно лишены права управлять транс­портными средствами.