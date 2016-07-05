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​Теперь трехкратный чемпион

Максут ИРЖАНОВ

Соревнования по национальной борьбе қазақ күресі, традиционно посвящаемые Дню столицы, в шестой раз состоялись на столичном велотреке «Сарыарка». Более шести часов палуаны из всех регионов страны боролись за право стать сильнейшими на турнире. Зрители же при этом задавались вопросом: станет ли нынче обладателем титула «Қазақстан Барысы» «новичок» или же в третий раз пояс чемпиона получит Бейбыт Ыстыбаев?

Когда в полуфинал вышли сразу три представителя Жамбылской области – Даулетхан Жакыпов, Айбол Айтбек и Бейбыт Ыстыбаев, а также Жуманазар Ерсултанов из Южно-Казахстанской области, последнее предположение показалось правдоподобным. Четверка сильнейших, прошедших через сито предварительных схваток в полуфинальных встречах, определяла, кому бороться в главном, а кому – в утешительном финалах.

В итоге за третье место вышли бороться жамбылцы Айбол Айтбек и Даулетхан Жакыпов. Схватка проходила в осторожном, выжидающем темпе. И только на четвертой минуте Айбеку удался прием, оцененный в полпобеды. Перед завершением встречи он провел еще один бросок и убедительно выиграл, став обладателем пояса за третье место.

И вот – финал, в котором сош­лись два самых габаритных батыра. Казалось бы, бронзовый призер турнира двухлетней давности Жуманазар Ерсултанов, впервые добравшийся до решаю­щей схватки, используя свое преимущество в весе (160 кг), не даст своему именитому визави подняться на вершину пьедестала. Но тем и славится қазақ күресі, что здесь вес палуана не всегда играет главную роль.

Пытаясь провести атаку, южноказахстанец попал на контрприем и оказался на лопатках. Сказался прежде всего опыт чемпиона. Судьи зафиксировали чистую победу Бейбыта Ыстыбаева и провозгласили его трехкратным победителем турнира «Қазақстан Барысы». Победа поистине историческая, так как повторить такой результат будет теперь очень сложно.

Победитель турнира получил чемпионский пояс, 25 млн тенге и ключи от квартиры в Астане. Серебряному призеру достались пояс и 5,5 млн тенге. Третий призер вместе с поясом получил сертификат на 1,8 млн тенге. Не остались без наград и их тренеры.

На пресс-конференции после соревнований Б. Ыстыбаев отметил, что соперники, с которыми он боролся, были непростыми, и в каждой встрече приходилось выкладываться в полную силу. Он также сообщил, что может завершить карьеру, но это решение еще обсудит с тренером.

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