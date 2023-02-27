Теперь – UN Plaza

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и аким Алматы Ерболат Досаев провели совместную встречу с главами агентств ООН и дипломатическим корпусом, аккредитованным в южном мегаполисе. В ходе посещения Офиса международных организаций состоялась церемония присвое­ния зданию названия UN Plaza.

Официальная презентация офиса состоялась в мае 2019 года с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. На сегодняшний день, по информации МИД РК, в здании ООН в Алматы располагаются 18 агентств со штатной численностью более 120 человек.

Во время встречи с представителями ООН Мухтар Тлеуберди поздравил их с 30-летием присутствия Организации в Казахстане, отметив высокий уровень взаимодействия между нашей страной и глобальной структурой за этот период. Особое внимание было уделено инициативе Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

– Твердая убежденность и приверженность мультилатерализму, предсказуемая и конструктивная внешняя политика являются приоритетами для Казахстана. Деятельность регионального центра будет служить эффективным инструментом в рамках реализации системы регионального развития ООН, – отметил глава МИД РК.

Министр проинформировал участников встречи о ходе реализации политичес­ких реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также о подготовке к предстоя­щим 19 марта парламентским выборам.

Представители ООН и дипломатического корпуса высоко оценили усилия руководства страны, направленные на построение Нового и Справедливого Казах­стана, и выразили благодарность Правительству и акимату города за поддержку, оказываемую в обеспечении комфортных условий для осуществления деятельности в Алматы.