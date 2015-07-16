Свежий выпуск Теперь – в два раза чаще Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Поздравить журналистов со знаменательной датой в редакцию пришел заместитель акима области Нурлан Нуркенов, вручивший редактору «Степного маяка» Карлыге Мукатаевой благодарственное письмо от акима области Сергея Кулагина. С пожеланиями творческого долголетия к коллективу редакции также обратились редактор казахской городской газеты «Кокшетау» Серик Жетпискалиев и его заместитель Балталы Сарсенбаев.

«Степной маяк» давно и по праву считается одной из самых популярных и авторитетных газет в регионе. Раньше она была областной, а с 1997 года стала городской. Все это время издание выходило один раз в неделю, и вот нынче, в год своего 95-летия, перешла на двухразовый выпуск, что с радостью восприняли читатели.



