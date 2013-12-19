Теперь в квартирах сухо

Обе женщины, проживающие на верхних этажах многоэтажных домов, долгие годы вынуждены были мириться с сыростью и бесконечными «наводнениями». Прохудившиеся за десятилетия крыши многоэтажек превратились в решето.

«Соседние дома ЖЭК успел капитально отремонтировать до распада Союза, а наш так и остался в планах, – рассказала Зинаида Александровна. – Я в этом доме 18 лет была домкомом и неоднократно поднимала перед властями этот вопрос. Кто-то обещал помочь, но так ничего и не сделал, а кто-то ссылался на то, что это частная собственность и жильцам надо самим приводить ее в порядок. Но люди у нас живут небогатые, и собрать деньги оказалось невозможно. Да и не приходится им, как мне, расставлять тазики по всем комнатам, чтобы собрать дождевую воду и тающий снег».

В подобной ситуации оказалась и Раиса Илюнина, проживающая по улице Гани Иляева, 17. Одинокая 76-летняя пенсионерка точно так же годами обивала пороги районного акимата, ходила на прием к депутатам. На помощь ветеранам труда пришел Ахмед Татибаев, аким Абайского районного акимата Шымкента. Он не просто проникся проблемами пожилых женщин, но и нашел неравнодушных людей, которые отремонтировали кровлю. Предприниматели сделали это по доброте душевной, не требуя взамен благодарности.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент