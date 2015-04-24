Свежий выпуск Теперь все мысли о Рио-де-Жанейро Юрий ЛИФИНЦЕВ

– Алексей Геннадьевич, первые деревца на этой аллее высадили члены сборной Казахстана – чемпион мира 2014 года Жасулан Кыдырбаев и Кирилл Павлов, наставники Ни и Тойшан Бектемиров. Но предполагалось, что первыми сюда приедут наши прославленные олимпийские чемпионы...

– Пока не получилось: женская сборная Казахстана сейчас активно готовится к чемпионату Азии в городе Текели, мужская – в Таразе. Свои деревца на почетной аллее остальные лидеры оте­чественной штанги – Илья Ильин, Светлана Подобедова, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и другие – посадят чуть позже.

– Ну а что для вас значит эта церемония?

– Я рад в ней участвовать, благодарен нашей Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта за такое приглашение. Раньше, конечно, посадкой деревьев занимался не раз, но еще никогда не высаживал именное дерево. Очень впечатлен видом и масштабом Всемирной академии бокса АИБА, где мы сейчас находимся, ее прекрасным предгорным расположением. Рад за наших мастеров кожаной перчатки и надеюсь, что когда-нибудь и у штангистов появится подобная великолепная спортивная база.

Я считаю, что это большое событие, направленное на сплочение казахстанских федераций по пяти видам спорта, которые после Лондонской Олимпиады были объединены в одну конфедерацию. Мы стали дружной семьей, с удовольствием участвуем во всех мероприятиях, проводимых новым спортивным объединением. В каждом виде спорта у казахстанцев есть замечательные традиции, заложенные многие десятилетия назад, нам есть чем поделиться, чему поучиться друг у друга. Опять же в каждом виде своя специфика, свои секреты, свои системы подготовки атлетов. У нас много родственного: во всех этих видах важна физическая и функциональная подготовка, и в процессе тесного общения мы можем дополнить друг друга, обогатить опытом и знаниями.

Я уже не говорю о том, что, допустим, в нашей сборной немало бывших борцов, тот же Алмас Утешов начинал свой спортивный путь на ковре, а теперь он один из ведущих штангистов страны. Мы просто обязаны быть вместе, помогать друг другу.

– В прошлом году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Алматы, который тоже был лицензионным, наши спортсмены добыли не только много медалей, но и очков в зачет будущих олимпийских квот. Сборная РК уже выполнила свой план по завоеванию путевок в Рио-де-Жанейро?

– И наши женщины и мужчины – в первой группе, где разыгрывается максимальное количество олимпийских лицензий. То есть в Алматы они получили наилучшие оценки. И теперь в Хьюстоне нам надо закрепить домашний успех, не потерять свои места в компании сильнейших. Это вполне решаемые задачи. Поедем за океан с хорошей форой. Дома старались еще и потому, что в Хьюстоне добиться максимума будет сложнее: это и другой континент, и проблемы с акклиматизацией, поддержкой пуб­лики.

А теперь на ноябрьском чемпионате мира мы больше будем думать уже не о завоевании квот, а непосредственно об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Чемпионат мира в Хьюстоне можно рассмат­ривать как генеральную репетицию к Играм-2016, которые пройдут на том же континенте, в тех же часовых поясах.

– Осенью за океан сборная Казахстана отправится основным составом?

– На чемпионат мира полетит костяк нашей команды. Но кто-то из первых номеров выступит и на чемпионате Азии. В основном в Непале на помост выйдут те спортсмены и спортсменки, которым нужны международные старты, – Светлана Подобедова, Маргарита Елисеева, Карина Горичева, возможно, Жазира Жаппаркуль. Ближе к этим чемпио­натам мы и будем определяться с окончательными составами.

– Перед Олимпиадой-2012 вы провели в Талдыкоргане контрольные соревнования между сильнейшими штангистами Казахстана, после которых и назвали выезжающий в Лондон состав. А как будет формироваться сборная в 2016 году? Ведь все добытые главной коман­дой страны олимпийские лицензии, как и прежде, будут не именными...

– За несколько месяцев до Рио-де-Жанейро в сборной РК ожидаются просто колоссальная конкуренция и жесткий отбор. Посерьезнее даже, чем перед Лондоном: сейчас у нас намного больше достойных претендентов на каждую добытую лицензию. На отборочных соревнованиях в том же Талдыкоргане, думаю, борьба станет не менее напряженной, чем затем в Рио, а результаты многих наших лидеров – такими же, как и на будущей Олимпиаде. Я полагаю, что на Играх в Бразилии все будет зависеть не столько от чисто силовой борьбы и конкуренции между атлетами, как тонко просчитанной в тактическом плане работы. Мы знаем всех своих основных соперников из разных стран, их сильные и слабые стороны, на Олимпиаде каждый постарается выполнить намеченное.

Что касается отбора на Игры, то в ходе контрольных соревнований никто не будет обращать внимания на то, олимпийский ты чемпион или всего лишь чемпион Казахстана, за два месяца до главных стартов четырехлетия мы должны определить сильнейших на тот момент спортсменов, тех, кто сохранит свои функциональные кондиции, лучшую спортивную форму, подойдет к Олимпиаде без травм и в наивысшей степени готовности. А оставшиеся два месяца будем планомерно подводить олимпийцев к Рио.

– Алексей Геннадьевич, я помню вас после выигрыша в Лондоне четырех золотых олимпийских медалей абсолютно счастливым человеком. Но это с одной стороны. С другой – наставником, который понимал, что больше таких феноменальных успехов в своей блестящей тренерской карьере ему, по всей видимости, уже не добиться. Четыре олимпийских «золота» – куда уж круче? А сегодня вы думаете о следующих Играх, работаете ради достижения новых побед. Как работаете – все видят, чего стоит только итог чемпио­ната мира-2014. А вот о чем думаете – никто, похоже, наверняка не знает...

– Наперед я никогда пуб­лично, и тем более совсем уж откровенно не загадываю. Но если остался на своей работе, значит, вижу какую-то перспективу.

...Иначе б, повторяю, не остался.



