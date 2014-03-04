Теперь все зависит от проработки законов

Я представляю данный шаг не просто как одноразовое явление – мораторий предоставляется для того, чтобы перейти к качественной перезагрузке бизнес-среды в стране. В условия, когда бизнес будет саморегулироваться и показывать, что он сам соблюдает все законы и рамки, установленные государством. Сегодня же предприниматели находятся под давлением и прессингом различных контрольно-надзорных органов, что не способствует развитию бизнеса.

С нетерпением ждем постановлений Правительства. Теперь все зависит от того, как оперативно и качественно будет готова новая законодательная база, насколько детально будут проработаны все необходимые документы. Естественно, что некоторым чиновникам, которые сдружились со старой системой, не понравится данный шаг. Поэтому необходимо создать четко выверенный законопроект, который бы не допускал юридического крючкотворства, чтобы любыми путями создать сложности предпринимателю. Еще один вопрос, требующий более четкого толкования. Что такое малый и средний бизнес? С первым все понятно, а вот четкого разграничения между средним и крупным бизнесом нет. Необходимы четкие юридические нормы этого понятия, чтобы не было двойных толкований. Необходимо, чтобы медицинские, пищевые компании попали под особую статью контроля, которые также должны быть четко прописаны. Надеюсь, что все эти шаги дадут новый импульс для развития малого и среднего бизнеса в нашей стране.

Евгений ГУДИ, исполнительный директор Казахстанско-германской Ассоциации предпринимателей