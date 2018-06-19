Теперь я живу в «Астане»!

«Астана» – это новый микрорайон в административно-деловом центре Шымкента, первые многоэтажки которого заселили в конце прошлого года. И вот снова пришло время новоселий. Еще один дом сдан в экс­плуатацию накануне Дня рождения столицы. Жить в нем будут десятки семей, имеющих право на получение льготного жилья. Это дети-сироты, малообеспеченные и неполные семьи, работники бюджетной сферы.

Екатерина Вдовина – одна из полутора десятков детей-сирот, получивших ключи от новенькой квартиры в «Астане». Она осталась без отца, едва ей исполнилось 4 года. 2 года назад умерла мать. Сейчас у 22-летней Екатерины своя семья, в которой подрастает 10-месячный сын Роман.

– Квартира у нас коммунальная, аренд­ная, – говорит Екатерина Вдовина. – Где-то около 6 тысяч тенге в месяц обойдется нам «двушка». Отличные условия. Теперь у моего сына будет своя комната, о которой в детские годы я даже мечтать не могла.

Екатерина ждала собственное жилье 4 года, которые показались ей вечностью. В интервью она призналась, что супруг до сих пор не верит в такое огромное счастье, как собственная крыша над головой. Вместе с семьей Вдовиных ключи от новых квартир получили еще полтора десятка детей-сирот. Так что дом будет молодежный, и маленькому Роме будет с кем играть во дворе. Компания-застройщик позаботилась об этом, установив функциональную детскую площадку и спортивные тренажеры. По душе новоселам и то, что по соседству с домом расположены детский сад, новая школа, областная детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике, ряд социальных объектов.

По информации заместителя руководителя отдела жилищных отношений Шымкентского городского акимата Гульнары Аширбаевой, в текущем году 1 152 семьи, стоящие в очереди на получение льготного жилья, смогут справить новоселье.