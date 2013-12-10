Теперь ждем в гости кубинцев

О предстоящих трудностях – чуть ниже, а пока расскажем читателям о том, как в алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака бились за победу арланы и мексиканцы.

В весовой категории до 49 кг дебютант WSB Мардан Берикбаев без надрыва одолел другого новичка серии – Хосе Альберто Залето Рейеса, а Мейрболат Тоитов (56 кг) увеличил счет в бою против Серхио Чирино Санчеса. Неплохо смотрелся Жанибек Ажибай (64 кг) в поединке с коренастым, настойчивым Кристианом Биелма, все решал пятый раунд, в котором судьи отдали предпочтение гостю из Северной Америки.

Ну а наши Сергей Деревянченко (75 кг) и Василий Левит (91 кг) все свои дела решили задолго до финального гонга, одержав победы техническим нокаутом, соответственно, над Диего де Хесусом Морено Амадором и Кристианом Демаем. Это была третья победа действующего чемпиона WSB в третьем матче нового сезона.

Третью победу одержала и выступающая в нашей группе «В» команда Cuba Domadores. На своем ринге дебютанты серии разгромили соперников из Russia Boxing Team – 5:0. Кубинцы вместе с Astana Arlans с 9 очками лидируют в группе, но у Domadores лучшая разница выигранных и проигранных боев – 15:0. У нашей команды – 11:4 и соответственно второе место в турнирной таблице.

А теперь – о главном. Следующий тур должен выявить единоличного лидера нашей группы: 13 декабря в Алматы встречаются Astana Arlans и Cuba Domadores! Тренеры уже объявили предварительные составы своих дружин на главный матч первой половины сезона. Хозяева выставляют Мираса Жакупова (52 кг), Жандоса Момунова (60 кг), Бахытжана Кожабекова (69 кг), Хрвое Сепа (81 кг) и Руслана Мырсатаева (свыше 91 кг).

За кубинскую команду будут боксировать Хернандо Сервантес Техериа, Хорхе Ласаро Альварес Эстрада, Ариснойдис Диспейн, Хулио Сезар ла Круз и Анхель Лардует. Кто-то из наших читателей, безусловно, уже обратил внимание на то, что некоторые из этих имен мы не раз слышали во время недавнего чемпионата мира среди любителей.

Скажем больше: мы видели этих боксеров и на ступеньках пьедестала почета Алматы. Так что к нам в гости едет не просто сильная, а предельно титулованная и амбициозная команда.

Юрий ЛИФИНЦЕВ