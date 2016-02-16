​Теплая печь для Мариям-апай

Председатель Алматинского городского филиала партии Абдулла Сапаров напомнил, что в приемную может прийти любой гражданин или позвонить по телефонам: 269-47-35 и 8-775-106-44-94. Он также сообщил, что, кроме обращений с различными просьбами, к ним поступает много заявлений о приеме в партию.

Частные вопросы граждан к партийцам в основном связаны с нарушениями трудового законодательства, низким качеством товаров и просроченными продуктами, улучшением бытовых условий. К примеру, предприниматель и мать четверых детей Айгуль Ермекова от имени 30 продавцов животноводческой и овощной продукцией обратилась с просьбой восстановить их арендные места в социальных павильонах СПК «Алматы». Оказывается, в связи с реконструкцией их попросили освободить торговую площадь. Но после вмешательства партии места для торговли социальной продукцией восстановили. Местные жители также благодарны партийцам.

У Мариям Капесовой, заслуженного деятеля искусств и пенсионерки из Карасайского района Алматинской области, сломалась печь. «Она пришла к нам и попросила отремонтировать ее, и мы вместе с районным акиматом безвозмездно решили этот вопрос. Мариям Капесова сегодня является членом нашей партии», – рассказали в приемной.

Много резюме поступает из Наурызбайского и Алатауского районов Алматы от желающих устроиться на работу. Эти районы недавно присоединились к городу, и бывшие сельские жители видят в партии решение своих вопросов: «Ауыл» взял под контроль реализацию программы «Трудоустройство-2020».

– Глава государства обращает особое внимание на развитие человеческих ресурсов, – продолжил А. Сапаров. – Поэ­тому мы претворяем в жизнь свою программу «Достойный труд» и для этого подписали меморандум с Республиканской федерацией профсоюзов.

Партия также активно поддерживает интеграцию образования, науки и производства, внедрение инноваций на селе, рациональное использование почвенных ресурсов и земель сельхозназначения, осуществляет гуманитарную помощь, собирая теплые вещи для отдаленных чабанских отгонов и многодетных семей в аулах.