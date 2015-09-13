Свежий выпуск Теплая встреча на земле Казахстана Дулат МОЛДАБАЕВ

Общение с Президентом

Глава государства поздравил членов экипажа с благополучным возвращением и окончанием важной миссии на МКС.

– Мы следили за полетом и переживали за каждого из вас. Конечно, казахстанцы держали кулаки за Айдына Аимбетова, который стал третьим космонавтом в истории нашей страны. И очень знаменательно, что свой полет он совершил в 60-й год с начала строительства первого и крупнейшего в мире космодрома – Байконур, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также добавил, что именно с Байконура в космос полетел первый человек, и с тех пор каждого, кто преодолевает земное притяжение с казахстанской земли, наши соотечественники встречают как близких друзей. В свою очередь Г. Падалка и А. Могенсен поздравили всех казахстанцев со знаменательным событием, отметив плодотворное завершение миссии. А. Аимбетов поблагодарил Главу государства и казахстанский народ за доверие и честь представлять нашу страну на Международной космической станции.

В ходе брифинга для представителей СМИ Нурсултан Назарбаев подчеркнул успешное развитие казахстанской космической отрас­ли, отметив, что сегодня из более двухсот государств мира лишь немногие имеют возможность отправить своего соотечественника в космос.

– Благодаря поддержке Роскосмоса и руководства Российской Федерации мы ведем подготовку наших космонавтов. Сегодня казахстанские спутники на околоземной орбите выполняют важные коммуникационные и научно-исследовательские функции. Полковник Аимбетов в ходе миссии выполнил все поставленные перед ним задачи. Все выделяемые на эти цели средства в долгосрочной перспективе окупятся и принесут большую практическую пользу, – сказал Президент Казахстана.

Перед зданием аэропорта царила праздничная атмосфера, встречающие образовали живой коридор, по которому Глава государства прошел вместе с членами космического экипажа. Торжественность моменту придала игра группы домбристов, поддержанная кобызами.

В ходе короткого брифинга каждый из вернувшихся космонавтов получил возможность поделиться своими впечатлениями. Российский космонавт Геннадий Падалка поблагодарил Нурсултана Абишевича за теплые слова. Он признался, что рад вернуться на гостеприимную казахстанскую землю, добавив: «Когда я шел по дорожке, видел очень много молодежи – это хороший пример для подражания».

Отметим, что Геннадий Падалка в этой экспедиции стал абсолютным мировым рекордсменом по пребыванию в космическом пространстве: 878 суток – таков его результат. Таким образом, он побил мировой рекорд, установленный ранее экс-руководителем Центра подготовки космонавтов Сергеем Крикалевым.

Астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен также счастлив был вернуться в Казахстан через 10 дней полета. Он отметил, что это была замечательная миссия. И международный ее состав показал, что можно сотрудничать и достигать больших успехов в сфере космонавтики.

– Мне было оказано высокое доверие, ваше и казахстанского народа, – сказал Айдын Аимбетов, обращаясь к Президенту страны. – Казахстанская научная программа выполнена, и я очень рад, что наша страна под вашим руководством, Нурсултан Абишевич, продвигается вперед и космическая деятельность развивается.

Трава у дома во сне и наяву

Миллионы зрителей стали свидетелями сентиментальной, равно как и символической картины – в первую минуту пребывания на земле Айдыну Аимбетову протянули яблоко. Казахстанский космонавт выглядел уставшим, но привет со своей малой родины принял с благодарностью. Такой апорт растет в Алматинской области, где прошло детство будущего героя.

После того, как капсула с международным экипажем ранним утром приземлилась в 146 километрах к юго-востоку от Жезказгана, космонавты попали в руки медиков, первым делом им измерили давление, у всех троих оно было в норме. Потом был традиционный чай, расспросы о самочувствии, роспись на обшивке аппарата, и снова медосмотр.

А в это время космонавтов уже ждали в VIP-зале Международного аэропорта Астаны. Журналисты наблюдали за родственниками Айдына Аимбетова, здесь были его мама Жумагуль-апа, супруга Лилия, старший брат Айдар в форме полковника-пограничника, две дочери-школьницы - 14-летняя Диана и второклассница Даяна. Младшая дочь приготовила отцу подарок – она нарисовала ракету. Но пока в аэропорту ждали космонавтов, она спокойно спала.

Среди встречавших мы не нашли сына третьего космонавта – Амира. Как выяснилось позже, он в это время находился на месте посадки космонавтов в жезказганской степи, среди встречающих. Амиру 17 лет, он учится в 11-м классе столичной школы № 53, как и отец, хочет стать летчиком. Для этого стремится получить хорошие знания, занимается в спортивных секциях и в авиашколе в Астане. Этим летом он уже совершил самостоятельный полет на самолете.

– Я очень горжусь своим отцом, – сказал он окружившим его журналистам. – Любовь к небу – самое главное, что передалось мне от него.

На шее Амира висит изготовленный из блестящего металла самолетик – явный знак того, что все мысли юноши о небе. 14-летняя Диана тоже, судя по всему, хочет связать свою жизнь с авиацией. Но больше всех за Айдына волновалась его мама Жумагуль-апа.

– С восьмого класса сын стал мечтать о небе и космосе, – сказала Жумагуль-апа, – с тех пор его уже нельзя было остановить.

По словам председателя Аэрокосмического комитета МИР РК Талгата Мусабаева, Айдын Аимбетов чувствует себя хорошо. Не все, считает руководитель Казкосмоса, так хорошо себя чувствуют после полета.

– Видно, что он стремился домой, и его поддержала родная земля, – добавил Талгат Мусабаев. – Сегодня еще один казахский джигит Айдын Аимбетов завершил свой полет и удачно вернулся на родную землю. Мы его встретили в жезказганской степи. Полет прошел штатно, как говорим мы, космонавты. Я горжусь тем, что, как руководитель Казкосмоса, довел до конца ту работу, которую мы всем коллективом долго готовили, – это запуск еще одного казахстанского космонавта. Выполнена очень большая и очень серьезная научная программа.

Напомним, Айдын Аимбетов проводил исследование скорости таяния ледников на территории Казахстана, эти наблюдения помогут в изучении климатических процессов. Эксперимент по получению «кулоновского кристалла», который можно проводить только в условиях космоса, позволяет получать данные, которые используют, в частности, при производстве конструкционных нанокомпозитных материалов. Казахстанский посланец также следил за грозовой активностью в верхних слоях атмосферы, провел мониторинг трубопроводных линий.

В дни пребывания на МКС Айдын Аимбетов выложил на своей странице в Twitter видео пыльной бури, бушевавшей на территории Западной Азии. Космонавт также выложил видеоролик, на котором отражен полет Международной космической станции над Землей. В своем микроблоге казахстанец сообщает, что, находясь на высоте 402 километра от поверхности Земли, он за 1 секунду пролетает расстояние над Землей, равное 7,66 километра – это быстрее пули в 10 раз.

Айдын Аимбетов за восьмидневное пребывание на околоземной орбите не раз описывал свои впечатления на своей страничке в микроблоге, выкладывал фото и видео полярного сияния, казахстанских видов из космоса, радовался, что его мечта сбылась, и признавался, что ему снится Земля.



