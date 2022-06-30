Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента

Сэкономили на оплате

Сравнительно теплая минувшая зима позволила вернуть горожанам деньги, так как расход тепла оказался гораздо меньше расчетного.

Возврат неиспользованных средств осуществлен в соответствии с Правилами перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха и возврата средств потребителям по результатам перерасчета, утвержденными приказом министра национальной экономики РК.

Специалисты Шымкентского городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) совместно с ГКП «Куатжылуорталык-3» завершили перерасчет стоимости отопления с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющих приборов теплового учета. По итогам отопительного сезона 2021–2022 годов шымкентцам вернут 27 млн 698 тыс. 245 тенге.

– В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха, – пояс­нил руководитель ДКРЕМ по городу Шымкенту Дархан Каинбердиев. – Чем теплее на улице и больше отклонение от заданных температур, тем выше сумма перерасчета.

Если расчетные параметры зимней среднемесячной температуры по Шымкенту составляют 1,99 градуса С, то фактическая температура наружного воздуха, по данным Центра гидрометеорологии, составила 4,6 градуса С. Следовательно, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра площади квартиры за минувший отопительный сезон оказался ниже нормативного.

Подсчеты показали, что сумма перерасчета, а значит, и возврата стоимости за 1 кв. м отапливаемой площади с учетом НДС составит 10,90 тенге за один квадратный метр. Например, перерасчет по отоплению квартиры площадью 52,7 кв. м составит 574,43 тенге.

В ДКРЕМ по городу Шымкенту пояс­нили также, что сэкономленные деньги будут отражены в едином платежном документе и учтены при последующем расчете за отопление в новом отопительном сезоне 2022–2023 годов.