Тепличный сезон

Проект по строительству теп­личного комплекса реализован в рамках Карты индустриализации ГПИИР. Все строительные работы были завершены еще в прошлом году, но спешить с проведением торжественной церемонии открытия хозяева не стали, решив совместить ее с началом сезона сбора первого урожая. И только когда огурцы созрели, пригласили гостей, позволив им при желании самостоятельно сорвать со стеблей тугие зеленые плоды.Тепличное хозяйство ТОО «Каз­Агроном» занимает площадь в 3 га. Это одна из самых современных теплиц Южного Казахстана. При ее строительстве использована испанская технология компании Rufepa. Особенности ее в том, что конструкции отличаются высокой устойчивостью к коррозии, поскольку все структурные элементы оцинкованы горячим способом. Теплица является светопрозрачной и обеспечивает оптимальную конденсацию. В основе технологии, используемой при возделывании овощей, лежит экономия поливной воды, удобрений и других ресурсов.Мощность ТОО «КазАгроном» позволяет собирать в год 1 400 тонн огурцов. Проект обошелся в 1 млрд. 19 млн. тенге. Через АО «КазАгроФинанс» профинансировано 85% от этой суммы.– Мы предоставляем средства на очень выгодных условиях, ни один финансовый институт не имеет такой привлекательности для предпринимателей, – говорит официальный представитель АО «КазАгроФинанс» Фурхат Миркаримов. – Оборудование предоставляется в лизинг сроком на 10 лет под 6% годовых. Льготный период составляет 2 года, что позволяет предпринимателю за этот период крепко встать на ноги.В стоимость теплицы входит также агросопровождение проекта на протяжении первого года работы. Оно включает обучение местных специалистов и контроль на начальном этапе эксплуатации комплекса. Снизить затраты на реализацию проекта предпринимателю помогло участие в государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». За счет бюджета до теплицы подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура. Общие затраты со стороны государства на прокладку газопровода, электролинии и автомобильной дороги составили 27,9 млн. тенге. Помимо этого, в 2015 году ТОО «КазАгроном» рассчитывает получить еще дополнительную государственную поддержку, построив за счет бюджета водопровод.Открытие ТОО «КазАгроном» позволило создать полсотни постоянных рабочих мест. Агроном Тахмина Оразова говорит, что даже не предполагала, что ей так может повезти и найдется работа практически рядом с домом. Выпускница Томского государственного университета успешно прошла испытательный срок на предприятии, получив работу, о которой могут только мечтать молодые специалисты. Освоить все практические нюансы тепличного хозяйства ей помогает главный агроном Наталья Блащук, имеющая большой опыт работы по выращиванию овощей в закрытом грунте.Сегодня Южный Казахстан лидирует по количеству тепличных хозяйств. Круглый год здесь овощи выращиваются на 910 га, что составляет 85% от всей площади по стране. По информации первого заместителя акима области Берика Оспанова, собственное производство уже полностью покрывает потребность населения региона в овощах в межсезонье. Южане успешно поставляют свою продукцию за пределы ЮКО, осваивают и российский рынок.И с каждым годом объем производства овощей в закрытом грунте будет только увеличиваться. Нынче предполагается сдать в эксплуатацию еще 100 га теплиц, а в ближайшие 10 лет их площадь южане намерены довести до 5 тыс. га. Тогда Казахстан сможет полностью обеспечивать себя огурцами и помидорами, отказавшись от импорта, и разнообразить ассортимент продукции, начав выращивать круглый год болгарский перец, кабачки, баклажаны и прочее.То, что интерес к тепличному бизнесу со стороны предпринимателей не только не ослабевает, но и с каждым годом возрастает, подтверждают и в АО «КазАгроФинанс». Сейчас только на юге идет реализация трех проектов, получивших финансирование через АО «КазАгроФинанс». Заявки на реализацию еще 4 проектов находятся на рассмотрении финансового института.Наращивание объема производства овощей в межсезонье не только обеспечит продовольственную безопасность региона и Казахстана в целом, но и будет способствовать снижению цен на овощи. 7 лет назад, когда АО «Каз­АгроФинанс» только начинало финансирование строительства теплиц, килограмм огурцов в межсезонье в среднем по стране стоил 1 000–1 200 тенге. Сейчас цена в 3 раза ниже. И это, пожалуй, главный аргумент в пользу того, что стоит продолжать оказывать государственную поддержку предпринимателям, желающим строить теплицы.