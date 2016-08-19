​Теплица для столицы

Здесь планируется выращивать томаты и огурцы, сбыт продукции ориентирован в первую очередь на столицу. Как рассказал директор крестьянского хозяйства Темирхан Конакбаев, уже проведены инженерные коммуникации, подключены электро- и водоснабжение. Вскоре здесь будут установлены 8 теплиц из поликарбоната общей площадью 1,8 га. Общая стоимость проекта – 305 млн тенге.

Сегодня Акмолинская область на 100% обеспечивает потребность столицы яйцом, мукой и картофелем, а также молочными продуктами – на 45% и мясом – на 50%. Работа в данном направлении продолжается.