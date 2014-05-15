Тепло большой души

Общество
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Всегда знал, что фельдшер не врач, и в то же время больше, чем медсестра. И только в беседе с Розой Хайруллиной узнал подлинный смысл предназначения этой профессии. Если медсестра в основном выполняет назначения врача, ассистирует при операциях, то фельдшер владеет простейшими приемами реанимации на догоспитальном этапе, на него возлагается оказание неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях, а в сельской местности он может исполнять обязанности врача, назначая лечение, выписывая рецепты и оформляя больничные листы. Мне помнится факт, когда фельд­шер помогал людям избавиться и от зубной боли. Не зря их называют правой рукой врача. 

Роза Хайруллина, фельдшер общей практики аппарата акима Алматинского района города Астаны, после окончания в 1990 году медучилища в Семипалатинске успела поработать и в службе «скорой помощи», и в детских ясли-садах, и в школах. А еще, когда пять лет тому назад в Семей приезжали японские специалисты, она стала слушателем организованного ими курса по обучению навыкам акупунктурного точечного массажа. Японские специалисты были уверены в том, что фельдшер, кроме всего прочего, обязательно должен обладать навыками массажиста. 

Особый интерес вызвало у нее лечение детей без антибиотиков, только с помощью массажа. Уже после первого сеанса, по ее словам, у ребенка падает температура, уменьшается кашель, а после пятого закрепляющего массажа он здоров на 100%. Результат достигается на глазах родителей. Практику массажа освоила на своих детях. Только когда убедилась, что ее навыки действительно помогают, стала применять лечение с помощью точечного массажа по японской технологии детям знакомых и родственников, а также в садиках и школах по просьбе родителей, воспитателей и учителей. 

– У меня двое детей: семилетняя дочь и трехлетний сын, – пишет нам жительница Астаны Дана Альбекова. – Благодаря золотым рукам Розы Хайруллиной мы уже больше года не применяем при лечении бронхолегочных и любых других простудных заболеваний антибиотики. Ее руки помогают справиться с этими недугами, у детей укрепился иммунитет, и они легче переносят ОРВИ. Тетю Розу они считают членом нашей семьи, так как от нее исходит только добро.

Сегодня фельдшер Р. Хайруллина обслуживает на дому 90 престарелых бабушек и дедушек. Работа с этой категорией людей заставила ее овладеть и другими видами массажа, с помощью которых ей удается поднимать с постели даже «лежачих» пациентов. В первую очередь это общеукрепляющий, постинфарктный и послеинсультный массажи.

– Болею уже около 30 лет прогрессирующим артрозом, – говорит Чжан Юйтан 1931 года рождения. – Когда болезнь обострилась, вынуждена была выехать в Китай и пройти лечение в частном медицинском центре. Это было в ноябре-декабре прош­лого года. Эффект был самый малый. Пришлось попросить закрепить за мной фельдшера акимата района Алматы. С приходом Розы Хайруллиной моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Она ежедневно в течение 12 дней делала мне массаж и уколы. Приходила в любую погоду. Огромное спасибо ей за благородный труд, доброту и ее дар помогать людям.

Подобные отзывы можно услышать от каждого ее пациента, который ощутил силу чудодейственного массажа и добрых слов фельдшера, которая до недавнего времени одна обслуживала на дому около ста людей пожилого и старческого возраста. Помощница у нее появилась лишь в конце первого квартала. 

Каждый день с раннего утра до позднего вечера Роза Хайруллина успевает навестить всех, кто ее ждет. По словам подопечных, только она может делать безболезненные уколы, отыскать прячущуюся вену и безошибочно поставить систему, не считаясь со временем, сопроводить больного в поликлинику, помочь оформиться в санаторные учреждения, сходить в аптеку за лекарствами…

Как опытный фельдшер, она читает лекции для своих коллег. Ее методы оказания первой доврачебной помощи применяются во многих регионах нашей республики. Опробованных и действенных безлекарственных методов лечения детей и взрослых у нее тоже предостаточно. С некоторыми из них она поделилась и с нами.

– Если ребенок только закашлял, – утверждает Р. Хайруллина, – положите две дольки чеснока в стакан молока. Прокипятите две минуты и дайте настояться три минуты. Давайте ребенку по столовой ложке пять раз в день. И ждите результата. Если кашель запущен до трех дней, необходимо мелко порезать большую луковицу ножом (не тереть на терке) в любую емкость, засыпать одной рюмкой сахара (около 100 граммов), не мешая, накрыть плотно крышкой. Через два часа получится луковый сироп – лучшее отхаркивающее средство.

Акупунктурный точечный массаж, по ее утверждению, повышает иммунитет ребенка. Уже после первого массажа можно его купать и разрешать ему погулять на улице: ребенок считается незаразным. Вместе с мужем, ветеринаром по профессии, Роза Хайруллина вырастила четверых детей, а сегодня у них еще и два внука. Младших детей и внуков при простуде она лечит только с помощью массажа и жалеет о том, что не на­училась этому методу раньше.

А еще Р. Хайруллина научилась быть спокойной и невозмутимой даже в самые трудные минуты, находить позитивное в самом плохом.

– Не бывает человек полностью плохим. Надо обязательно увидеть в нем хорошее, ценное, суметь донести ему, чтобы он взглянул на себя по-другому. Только доброе и разумное поможет преодолеть все преграды и неразрешимые проблемы. В это еще надо верить! – заявляет она.

То, что обыкновенный фельдшер, помимо профессиональных знаний по медицине, использует народные способы лечения, в числе которых точечный массаж по японской технологии, занимает особое место, говорит о преданности делу, которому она посвятила всю свою жизнь.

Максут ИРЖАНОВ

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