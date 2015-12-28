​Тепло и комфорт

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

1,7 млн южноказахстанцев пользуются сегодня природным газом. Об этом в ходе брифинга, состоявшегося в областном филиале Службы центральных коммуникаций, сообщил заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Лесбек Серикбаев. Жители 337 населенных пунк­тов обеспечены природным газом, что составляет чуть больше половины от общего количества южноказахстанцев. Но уже через несколько лет топливо придет во все аулы и села.

Работы по обеспечению южан природным газом ведутся по двум направлениям. По первому направлению «Бейнеу – Бозой – Акбулак» предполагается строительство семи автоматических газораспределительных станций (АГРС). Они смогут обеспечить топливом 227 населенных пунк­тов в восьми районах северо-западной части области. В общей сложности природный газ получат 682 тыс. человек. Четыре АГРС уже готовы, в том числе одна из них – в Сайрамском районе – построена за счет средств бюджета области. Строительство оставшихся трех АГРС планируется завершить в текущем году. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией (ПСД) по газификации Туркестана, Арыси и Кентау, административных центров Отрарского и Ордабасинского районов. После того, как газ получат жители райцентров, газопроводы проложат в аулы и села, избавив их жителей от необходимости топить печки и ежедневно разжигать очаги, чтобы приготовить пищу.

Второе направление предполагает газификацию населенных пунктов, расположенных вдоль газопровода Газли – Шымкент. Из запланированных 40 поселений топливом на сегодня обеспечены 14. В них проживает около 25 тыс. человек. Работы по газификации остальных 26 населенных пунктов продолжатся в этом году. До конца года планируется обеспечить газом 25 населенных пунктов, а это порядка 90 тыс. жителей. Предполагается, что к концу 2016 года 60,3% жителей области будут обеспечены природным газом. 

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