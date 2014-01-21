Кошмоваляние – одно из древнейших ремесел казахов. Жилище (юрта), его внутреннее убранство, элементы одежды – то, что сопровождало кочевников всю жизнь. Юрты утепляли коврами, настенными кошмами, половиками (сырмақ, текемет). Войлок удобен для транспортировки, он компактен и отвечает всем требованиям кочевой жизни.

За многие столетия сложились четкие традиции орнаментики – казахские узоры передавали реальные образы в условной, символической форме, они были выразительны, им приписывали магический смысл. Одним из самых распространенных узоров был «Қошқар мүйізі» («бараньи рога»). Он символизировал силу, победу, богатство, изобилие, процветание.

Однако в последние десятилетия искусство кошмоделия становится все более редким – современные условия жизни казахстанцев, преобладание городского населения над сельским, невостребованность изделий из войлока в городских квартирах или иные, в том числе исторические, факторы повлияли на упадок этого вида народного творчества.

Замзегуль Оралбаева – из тех редких художниц, которые сохранили верность традициям кошмоделия. При этом она сочетает технику орнамента с современной фигуративной живописью. Так появляются на ее войлоках кони, верблюды, распускаются цветы на кустах и деревьях. Цветовая гамма ее работ близка к пастельным, приглушенным, оттого ее кошмы кажутся несколько таинственными, нереальными. Одна из работ так и называется – «Мираж». Но не только реальные образы живых существ воплощает художница. Она изображает паводок, туман, листопад. Некоторые темы в творчестве Замзегуль Оралбаевой – постоянные. Например, она создала триптих «Весна», из работы в работу переходят «Степные легенды», «Караван времени»… Все узнаваемо, легко читается и создает особое настроение – легкой меланхолии, созерцательности. Художница владеет материалом в совершенстве – умеет передать его тепло, легкость, даже воздушность, заставляет войлок петь, тихо позванивать, струиться, возноситься… Так Замзегуль Оралбаева передает свою любовь к древнему искусству кошмоделия.

А в ходе выставки она провела с детьми мастер-класс уже в качестве одного из организаторов выставки, ведь она – президент Общественного фонда «Дала арулары» и пропаганду культурных ценностей казахского народа считает одной из главных своих задач.

Бектур КАДЫРОВ,

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Астана