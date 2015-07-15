Тепло родных душ 484 Любовь ДОБРОТА, Туркестан

Асылбек и Сапаркуль Тангатаровы признаются, что после прошлогодней триумфальной победы на конкурсе в Астане их земляков – семьи Елтая и Елены Бимаханбетовых – на них лежит огромная ответственность. Супруги, их 5 детей и 16 внуков готовятся достойно представить древний город, наполненный традициями духовности, на рес­публиканском этапе национального конкурса «Мерейлi отбасы».

– Четыре сыночка и лапочка дочка – это о нашей семье, – охотно рассказывает предприниматель Асылбек Тангатаров. – Все наши дети уже выросли и обзавелись семьями, но мы всегда рады, когда они приезжают к нам, ведь ничто человеку не в состоянии заменить тепло родного очага. Нам с супругой приятно, что удалось в детях воспитать привязанность к дому, родным. Это вечные ценности, которые делают людей добрее и терпимее.

Все дети Тангатаровых, как когда-то их родители, получили высшее образование и работают в разных сферах. Старший сын Алмаз стал предпринимателем. С женой и четырьмя детьми он живет в Шымкенте. Остальные четверо детей обосновались в Туркестане, рядом с родителями.

У Кайрата, Максата и Даны тоже свои семьи и свое жилье, но они регулярно навещают мать и отца. Младший Азамат, как и положено в мусульманских семьях, живет с женой и двумя детьми со своими родителями. Завсегдатаи здесь и многочисленные внуки. Они купаются в любви и заботе бабушки и дедушки. Особенно летом, на каникулах. Дело в том, что Сапаркуль Еркинбековна возглавляет городской Центр детства и юношества, и лучше нее, пожалуй, никто не может занять детей. Она способна каждому найти занятие в соответствии с возрастом и увлечениями.

Асылбек и Сапаркуль почти 40 лет живут душа в душу. Так воспитывали и своих детей, собственным примером показывая, что залог семейного счастья прост: он в умении слушать и слышать друг друга, в готовности идти на компромиссы. Глава семьи не скрывает, что ему приятно возвращаться с работы в дом, где его всегда ждут дети, снохи, внуки, заботливая супруга.

– Для профессионального роста и успеха обязательно необходимы согласие и спокойствие в семье, – убежден Асылбек Макулбекович. – Тогда уходишь на работу с легким сердцем, всецело переключаясь на производственные дела. Я руковожу крупной строительной компанией, и на работе у меня такой же порядок, как и в семье. На строительной площадке я требую, чтобы все были ответственны, работали на совесть и с полной самоотдачей. Только так можно получить хороший результат.

– Мне повезло с родителями, – говорит дочь Дана. – Считаю, что они у меня хорошие – в меру требовательные и очень добрые. Особенно папа всегда баловал меня и до сих пор балует. Он меня по имени не называет, а зовет «кызгалдак». После троих сыновей папа и мама очень хотели дочь, так что, еще не родившись, я стала всеобщей любимицей. Впрочем, все мы выросли в родительской ласке и заботе. И так же, в любви, воспитываем теперь уже своих детей.

Супруги Тангатаровы считают себя счастливой семьей. Вся их жизнь прошла на виду, они многое сделали для развития Туркестана. Но главное свое достижение связывают с детьми, которых воспитали достойными людьми и патриотами своего края. Они особенно радуются, когда под крышей родительского дома собирается вся большая семья и в гостиной едва хватает места для всех. Дети и внуки уважительно относятся не только к родителям, но и друг к другу. В этом, по их мнению, как раз и кроется успех семейного воспитания, которым Тангатаровы намерены поделиться с соотечественниками в Астане в ходе национального конкурса «Мерейлi отбасы».



