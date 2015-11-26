​Тепло сердец дарили детям

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Инеш БЕРЖАНОВА

Поздравить его воспитанников пришли давние друзья – спонсоры. В их числе – Ассамб­лея народа Казахстана, «Казахстан темир жолы», Комитет национальной безопасности, акимат Астаны, Комитет по защите прав детей Министерства образования и нау­ки РК, бизнесмены столицы. Пожелав детям счастья, здоровья, успехов в учебе, они преподнесли малышам подарки. А в ответ получили массу положительных эмоций, зарядились позитивной энергией от участников праздничного концерта, подготовленного силами творческих коллективов детского дома.

По словам директора воспитательного учреждения Астаны Оразамбета Конкабаева, история праздника добра и милосердия началась шесть лет тому назад по инициативе Президента детского фонда «Бөбек» Сары Алпысқызы. И все эти годы последний четверг ноября дети ждут с особым волнением. Потому что это не только подарки, но и внимание к творческим работам, вокально-танцевальным выступлениям юных художников, дизайнеров и артистов. В этом же году получился двойной праздник, ведь и Ассамблея народа Казахстана проводит свой «Караван милосердия», приуроченный к Дню Первого Президента.

– Всего в детском доме проживают 138 детей в возрасте от 4 до 18 лет. И все они талантливы, задействованы в музыкальных студиях, танцевальных кружках и спортивных секциях, – отметил О. Конкабаев. – Сегодня же мы показываем только лучшие из номеров, рисунков, поделок наших воспитанников.

Стоит также отметить, что выступления этих детей на концерте отразили практически все общественно значимые события года. Это и 550-летие Казахского ханства и 20-летие Конституции РК, Ассамблеи народа Казахстана.

Чуть раньше дети встретились с ветеранами войны и труда, членами АНК и успешными выпускниками детских домов. Они посетили этнокультурные центры столицы, историко-краеведческие музеи, театры, выставочные залы и библиотеки.

Вчерашний же день завершился ужином при свечах, где в благодарность за заботу и понимание дети вручали взрослым – воспитателям, няням, учителям – цветы, изготовленные своими руками. На их лепестках они написали пожелания добра и здоровья всем взрослым, неравнодушным к судьбе их ранимых сердец. 

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