Свежий выпуск Тепло – в каждый дом Айгуль БИДАНОВА, Семей

К работам по переоборудованию котельной подрядчики приступили в прошлом году, теперь здесь установлены 4 новых котла, произведенных в Щучинске. Общая стоимость проекта составляет 570 млн. тенге. Также на котельной возведена новая дымовая труба.

В церемонии открытия принял участие аким Семея Айбек Каримов, который отметил, что сдача объекта очень важна для микрорайона, который долгое время испытывал проблемы с тепловым обеспечением. С поздравлениями к землякам обратились ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в поселке «Энергетик», Петр Коломин и ветеран ГКП «Теплокоммунэнерго» Виталий Иванов.

Уже в скором времени к обновленной котельной будут подключены строящиеся неподалеку новая станция скорой медицинской помощи, президентская школа, ряд общежитий и жилых домов.

