Теплонасосные технологии – эффективный путь к энергосбережению Свежий выпуск 1149 Алтай АЛИМГАЗИН, д. т. н., профессор, директор НИИ «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» ЕНУ им. Л. Гумилева

Источниками низкопотенциальной теплоты (с температурой плюс 50–450 оС) могут быть подземные грунты, вода оборотных циклов ТЭС, промышленных установок, сточные воды очистных сооружений и др. Во многих странах, например, давно признаны как эффективный инструмент энерго­сбережения и активно используются тепловые насосы (ТН). В США, Японии, КНР, Германии, Швеции в общей сложности ежегодно выпускается около 3 млн этих машин, тогда как в Казахстане их применение находится на уровне 70–80-х­­ годов ХХ века.

Между тем, по данным Мирового энергетического агентства (МЭА), к 2020 году за счет применения геотермальных теплонасос­ных технологий в наиболее развитых странах будет обеспечиваться около 75% отопления. К этому рубежу подошли уже Швеция (более 70%), близки США, Япония, КНР (около 40–50% и выше), у нас же этот показатель составляет примерно 0,01%.

Проведенный анализ научных исследований по применению теп­ловых насосов за рубежом показал, что энергосберегающий и, главное, экономический эффект от внедрения ТН может оказаться колоссальным. Это направление рассматривается как одно из перспективных в энергосберегающей политике, в реализации которой участвуют государства и крупные фирмы.

Как и в других странах СНГ, в Казахстане внедрение тепловых насосов не получило достаточно широкого распространения по целому ряду причин: относительно низкая стоимость органического топлива до середины 90-х годов ХХ века, ориентация на централизованное теплоснабжение, отсутствие необходимого оборудования и квалифицированных специа­листов. Ведь в настоящее время в нашей стране заводы по производству ТН в промышленном масштабе практически отсутствуют, как и сервисные центры по их обслуживанию. По оценкам специалистов, на данный момент в промышленном секторе, на объектах бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса у нас работает всего порядка 450–500 теплонасосов.

Между тем в Казахстане большая потребность во внедрении данных технологий имеется на объектах бюджетной сферы, ЖКХ, в административных зданиях и сооружениях, где затраты на теплоснабжение соизмеримы со стоимостью ТН. Это и есть наиболее приоритетный рынок, так как социально значимые объекты финансируются за счет бюджетных средств (школы, детские сады, больницы и так далее).

Также одним из перспективных направлений эффективного использования ТН является направление, связанное с утилизацией низкотемпературных тепловых отходов технологических процессов промышленных предприятий с целью снижения вредных выбросов в окружающую среду и одновременным получением теплоты более высоких параметров.

Важнейшей предпосылкой для применения ТН являются огромные выбросы низкопотенциальной теплоты, прежде всего системой охлаждения технической воды на тепловых электростанциях, увеличивающиеся в период снижения тепловой нагрузки в неотопительный период.

В Казахстане действуют 37 ТЭЦ, несколько крупных ГРЭС, на которых в существующих системах оборотного водоснабжения сбрасывают с охлаждающей водой 45–55% энергии топлива. Также промышленные предприятия (металлургия, нефтехимия, машиностроение и др.) потребляют в градирнях огромное количество воды (десятки тысяч кубометров в час) для охлаждения машин и рабочих тел в различных технологических процессах.

Таким образом, широкомасштабное применение в РК теплонасос­ных технологий позволит вернуть в системы теплоснабжения городов значительные объемы безвозвратно теряемого тепла без дополнительного сжигания традиционных видов топлива, что в масштабах всей страны позволит получить существенный экономический эффект, при этом уменьшая тепловое загрязнение окружающей среды. Можно смело утверждать (а практический многолетний опыт этот факт подтверждает!), что внедрение теплонасосных технологий с использованием НВИЭ для повышения энергоэффективности теп­лоснабжения бюджетных объектов в масштабе всей страны дает значительный экономический эффект, двух-четырехкратное уменьшение затрат на эксплуатацию по сравнению с традиционными котельными на твердом и жидком видах топлив.

Возникает естественный вопрос: а почему столь эффективные энергосберегающие и экологически чис­тые технологии не находят широкого применения в нашей стране, тем более что в перспективе проведения в РК Международной выставки ЕХРО 2017 все новейшие разработки в области энергетики и энергосбережения должны активно внедряться во всех сферах и отраслях нашей экономики?

Одной из основных причин слабого применения ТН в Казахстане, по мнению ведущих специалистов, является практически отсутствие в основных программных документах по энергосбережению, применению ВИЭ заключений и выводов о необходимости применения теп­лонасосных технологий в нашей стране. Для широкого их развития необходима разработка целевой государственной программы внедрения ТН в Казахстане наряду с другими видами НВИЭ (энергия солнца, ветра, биоэнергетика и др.) с обязательным указанием объемов и источников финансирования и сроков реализации проектов. Необходимо обязать крупные промышленные компании, предприятия МСБ, ЖКХ, акиматы включить проекты с ТН в соответствующие программы энергосбережения. Там следует учесть не только меры государственной поддержки внедрения ТН на объектах бюджетной сферы, но и вопросы организации промышленного производства ТН. Также на законодательном уровне должны быть приняты меры стимулирования применения ТН через налоговые механизмы, как, например, уже принято в Казахстане для установок других видов ВИЭ (солнечная и ветровая, биоэнергетика). Следует предусмотреть и решение проб­лемы подготовки квалифицированных кадров на базе региональных специализированных центров и ведущих университетов страны (например, ЕНУ им. Л. Гумилева). Необходимость решения этого вопроса подтверждается тем, что в последние годы в Казахстане наблюдается некоторый рост числа небольших компаний, которые, не обладая достаточными знаниями и опытом применения ТН, начинают завозить их из зарубежья и устанавливать на объектах малого бизнеса, но не могут обеспечить грамотное обслуживание этих машин, что вызывает недоверие к возможностям этого вида отопительного оборудования.

На протяжении ряда лет НИИ «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» ЕНУ им. Л. Гумилева является одним из основных центров страны по проведению исследований в области применения теплонасосных технологий. Совместно с ведущими специалистами ЗАО «Энергия» из Новосибирска ведется активная разработка проектов по их внедрению на объектах бюджетной сферы, ЖКХ, ряде промышленных предприятий РК. Финансирование этих работ вот уже пятый год осуществляется в основном через гранты Министерства образования и науки.

Особые надежды в вопросе популяризации и применения наших разработок в области внедрения теп­лонасосных технологий мы связываем с их применением на объектах ЭКСПО-2017. Для реализации поручения Президента РК Н. Назарбаева по использованию и демонстрации всех научных разработок в области энергетики во время проведения Всемирной выставки учеными ЕНУ им. Л. Гумилева совместно с ТОО «Научно-технический центр КазЭкоТерм» предложено обеспечить энергообеспечение ряда объектов ЭКСПО-2017 источниками питания, работающими по энергосберегающим технологиям. Это и тепловые насосы, и чиллеры, ифэнк-ойлы, и рекуператоры для утилизации теплоты вытяжного воздуха.

В наших письмах на имя руководства АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» было отмечено, что разработки ведущих отечественных ученых и специалистов в области внедрения новых энергоэффективных технологий с использованием нетрадиционных ВИЭ, адаптированных к суровым климатическим условиям Казахстана, стоимость которых в 2–3 раза ниже аналогичных зарубежных гео­термальных технологий, достойно представят нашу страну на выставке «Энергия будущего». Но складывается впечатление, что 15-летний опыт отечественных ученых и специалистов по разработке научных и практических основ применения теплонасосных систем практически никого из менеджеров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» не заинтересовал. Между тем предлагаемые нами инженерные решения по тепло- и хладоснабжению ряда объектов выставки просты, эффективны и очень надежны. Применение наших технологий, учитывая значительные средства, уже затраченные на этот проект, позволит существенно удешевить дальнейшую реализацию проекта, обеспечит надежное энергообеспечение объектов выставки уже к отопительному сезону 2015/;2016 года.



