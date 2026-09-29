Теплообменник – горячее «сердце»

Двери сборочного цеха ТОО «Теплотехник-НС», специа­лизирующегося на разработке и выпуске теплотехнического оборудования, открылись для столичных журналистов благодаря состоявшемуся на днях пресс-туру, организованному Фондом развития предпринимательства «Даму».

…Внутри цеха идет непрерывный, полностью отлаженный производственный процесс. На высокоточном станке раскраивается стальной прокат, формируя массивные плиты для будущих теплообменников. Мерный, уверенный гул резака задает четкий темп работы. Опытные рабочие собирают сложные узлы строго по чертежам, создавая из металлических сегментов элементы инженерных систем.

– Наше предприятие можно назвать уникальным: комплекс по разработке и выпуску энергоэффективного теплотехнического оборудования не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в ближнем зарубежье, – подчеркивает при встрече директор и учредитель компании Владимир Усов. – Подобные­ инновационные технологии очень востребованы­ в отечественной теплоэнер­гетике. Они позволяют полностью уйти от импортозависимости, обеспечивая жилые и производственные объекты надежными коммуникациями.

Владимир Витальевич, отдавший этой сложной инженерной сфере более четверти века, лично сопровождает нас по всем производственным участкам.

– Для корпусов теплообменников мы используем исключительно качественную, проверенную сталь марки 09Г2С, – рассказывает руководитель, демонстрируя готовые образцы плит. – Сразу после раскроя проходит обязательная механическая зачистка, после чего в работу вступает малярный цех.

На соседнем участке кипит сборка: мастера­ монтируют между плитами пакеты блестящих штампованных пластин из нержавеющей стали, гаечными ключами намертво стягивая узлы. Именно от этой точной­ ручной работы напрямую зависит, будут ли зимой бесперебойное тепло и горячая вода в жилых домах.

– Подвижная плита в конструкции специально рассчитана на технологичес­кое перемещение при регламентном обслуживании, промывке и чистке аппарата. Абсолютную герметичность контуров обеспечивают специальные уплотнительные резинки, – комментирует Владимир Усов. – Тепло­обменник – горячее «серд­це» каждого жилого дома. Именно он принимает теплоноситель из городской отопительной сети, преобразует его температуру и подает в каж­дую квартиру тепло и горячую воду.

На предприятии трудятся 43 человека, чьи слаженные действия обеспечивают стабильность и развитие сложного производства.

Мерный гул сборки неожиданно заглушается рокотом моторов на улице. Мы выходим на строи­тельный участок в новом цехе. Тяжелая техника прямо на наших глазах утюжит грунт, готовя основание под заливку бетонных промышленных полов. Рядом на уже затвердевшем фундаменте рабочие монтируют станину нового мощного пресса.

Где-то в пути на предприятие находится еще один такой же пресс. Пройдет всего несколько месяцев, и в этих стенах мощно зазвучат чеканные звуки собственного штамповочного производства.

Обретает контуры и другой этап развития предприятия – готовится запуск производства резиновых уплотнителей. Именно этому, на первый взгляд, скромному элементу производства теплообменников в ТОО отводят важнейшую роль: резина призвана надежно разделить потоки в теплообменниках, не давая технической воде из городской сети смешаться с чистой водой внутреннего контура. Благодаря этой преграде живительная влага в кранах квартир всегда остается питьевого качества.

Но вернемся в сборочный цех. Финальным аккордом перед отгрузкой здесь выступает опрессовка. Свежесобранный теплообменник заводские специалисты подключают к испытательному стенду, контуры с шумом заполняются водой. Система нагнетает экстремальное пробное давление – мы можем воочию наблюдать, как стрелки манометров неумолимо ползут вверх. Инженеры между тем придирчиво осматривают каждый сварной шов и разъемные соединения на предмет протечек. Герметичность должна быть стопроцентной, иначе изделие не покинет стен предприятия.

С вводом новых производств ТОО «Теплотехник-НС» намерено довести казахстанское содержание в продукции до максимума. В этой связи директор ТОО подробно останавливается на решающей роли государственной поддержки.

– Реальная помощь со стороны институтов развития дает возможность уверенно планировать долгосроч­ные инвестиции, – подчеркивает Владимир Витальевич. – Мы уже дважды использовали программы Фонда развития предпринимательства «Даму», предусматриваю­щие льготное субсидирование процент­ной ставки. Это позволило нам вовремя перенаправить свободные финансовые ресурсы на покупку новейшего оборудования и расширение производственной базы вместо того, чтобы тратить их на обслуживание неподъемных коммерческих кредитов.

Кроме того, значимую поддерж­ку оказал акимат Астаны – он выделил земельный участок на территории Индустриального­ парка № 2 под строи­тельство нового специализированного цеха.

Заводская статистика здесь измеряется не бумажными отчетами, а тоннами собранного оборудования. Проходя вдоль производственных линий, легко оценить реальные масштабы: за год эти мощности способны выдать 1 300 разборных теплообменников, 200 автоматизированных блочных пунктов, 400 насосных станций и 2 тыс. массивных вертикальных грязевиков. Прямо сейчас на соседнем участке кипит работа над сертифицированными системами пожаротушения – механики завершают обвязку очередного узла, который вскоре «заступит на дежурство» на государственном объекте.

Все эти агрегаты не задерживаются на складах, сразу находя отечественных потребителей. За импортный блочный узел заказчикам приходилось раньше выкладывать по 40 млн тенге. Аналогичные отечественные изделия от «Теплотехник-НС» обходятся им значительно дешевле – в 33–34 млн тенге.

Это конкурентное преимущество и обеспечивает столичному предприя­тию стабильные заказы. Как только завод запустит полный цикл штамповки пластин и производства резиновых уплотнителей, его технологическая независимость станет абсолютной.