Теплоснабжение в 25 многоэтажках Павлодара возобновят в течение суток

Отключенное тепло в 25 павлодарских многоэтажках пообещали возобновить сегодня до полуночи, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"По состоянию на 13.00 10 января остаток воды в трубе на поврежденном участке составляет 10 процентов. Начат демонтаж поврежденного участка", – сообщил пресс-секретарь акима города Аскар Газизов.
По его словам, на данный момент идут работы по локализации повреждения на тепломагистрали, которые включают в себя: опорожнение трубопроводов и демонтаж-монтаж поврежденного участка тепломагистрали – до 16.00. Заполнение и запуск тепломагистрали – с 20.00 до 22.00, включение и проверку теплоснабжения жилых домов и других объектов – с 22.00 до 00.00, регулировку внутренней системы отопления теплоснабжения жилых домов и других объектов – с 00.00 до 06.00 завтрашнего дня.
Кроме того, в настоящее время подготовлен транспорт для перевозки жителей в места временного размещения, однако желающих переезжать пока нет.
Напомним, вчера в Павлодаре в результате аварии на тепловой магистрали от теплоснабжения были отключены 25 домов.
За ходом ликвидации аварии следят госслужащие и работники ТОО "ПТС".