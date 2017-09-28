​Тепловой удар

ЖКХ должно быть экономным

Еще в 2014 году менее 9% многоэтажек Павлодара имели общедомовые приборы учета тепла – лишь 112 из 1 322. Если учесть, что в некоторых многоподъездных коробках и вовсе несколько теплоузлов, то потребность в приборах еще больше, чем общее количество домов, – городу нужно 1 429 теплосчетчиков.

– Норма о том, что потребители должны иметь приборы учета, появилась в антимонопольном законодательстве больше 10 лет назад, – напоминает главный специалист отдела регулирования естественных монополий и цен департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Павлодарской области Александр Фида. – Требование об установке общедомовых приборов учета (ОПУ) возлагалось сначала на субъекты естественных монополий – за счет тарифа, но дело не пошло, и счетчики устанавливались в мизерных количествах. Небольшое оживление началось, когда стартовала программа модернизации жилья. Но все сдвинулось с мертвой точки, когда предложили лизинг – государственное акционерное общество выделяет средства для покупки и установки счетчиков монополистам, а население затем постепенно за это расплачивается.

Судя по статистике, в течение трех последних лет ситуация изменилась: на январь 2015-го показатель охвата ОПУ в Павлодаре немного превышал 16%, в начале 2016-го – уже 24%, на 1 января 2017 года – 56,3%. Цель на конец нынешнего года – 75%.

– В 2016–2017 годах установка приборов учета тепловой энергии осуществляется согласно договору финансового лизинга между АО «Фонд развития ЖКХ», ТОО «Павлодарские тепловые сети» и ТОО «Авентис групп». В прошлом году установили 384 прибора из 656 запланированных на двухлетний период. С апреля нынешнего года работу продолжили и до конца сезона должны установить 272 прибора (более 82% уже сделано). С учетом этих цифр охват многоэтажных домов составит 75% (914 много­этажек), – сообщил заместитель руководителя отдела жилищной инспекции Павлодара Ануарбек Аменов.

По данным специалиста, экономию жильцы от такой техники получают приличную – суммы в квитанциях в относительно теплые осенние месяцы уменьшаются вдвое, а в целом расходы на оплату тепла за сезон сокращаются до 30%. Если учесть, что в северном павлодарском регионе зима далеко не календарная, то рациональность такой затеи, как установка общедомового прибора учета тепла, безусловна.

Конечно, за него нужно заплатить, но это по карману абсолютному большинству квартировладельцев, поскольку происходит все в рамках лизинговой схемы (фонд развития выделяет деньги тепловым сетям на всю эту работу, где подрядчиком выступает ТОО «Авентис групп», а население постепенно рассчитывается с монополистом за установленный в их доме прибор). Проще говоря, жильцам ставят счетчик в рассрочку на 42 месяца – в квитанциях появляется еще одна строчка с небольшой суммой, например, Ануарбек Аменов назвал сумму платежа в 272 тенге с квартиры (эта цифра может меняться в зависимости от количества квартир в доме и жилплощади).

Важные детали

Словом, схема довольно проз­рачная, правда, жильцам следует знать о некоторых нюансах. Во-первых, расплачиваясь в рассрочку 42 месяца, они покрывают и расходы на первую поверку прибора, которая должна состояться через 4 года после его установки за счет ТОО «Павлодарские тепловые сети». Во-вторых, только по истечении этого срока общедомовой счетчик переходит в собственность жильцов, а не ранее (выплаты, пов­торюсь, рассчитаны на 3,5 года). В-третьих, когда прибор станет принадлежать жильцам, они сами вправе выбрать ту обслуживающую организацию, которая имеет право и будет затем проводить поверки прибора.

Многие эти детали остаются за кадром, когда на собраниях квартировладельцев или при письменном анкетировании представители КСК занимаются разъяс­нением. И неудивительно, порой наши соб­рания больше походят на базарные разборки, нежели на рабочее совещание.

Справедливости ради стоит сказать, что сейчас уже не приходится долго уговаривать павлодарцев дать «добро» на общедомовой счетчик, люди понимают, что они заплатят за фактически потребленное тепло. Кроме того, существенным стимулом стало и то обстоятельство, что тариф для многоэтажек, где есть общедомовой прибор учета, почти в 2 раза ниже, чем для тех, где счетчика по-прежнему нет. Как отметил Александр Фида, конечно, эта мера не будет иметь смысла, когда ОПУ будут во всех домах, но пока это не так, «скидка» дает стимул.

С больной головы...

Вся эта выгода для населения сказалась на доходе монополиста – еще до старта нынешнего отопительного сезона ТОО «Павлодар­энергосбыт» (именно на счета этой компании горожане перечисляют средства за потребленное тепло) обратилось в антимонопольное ведомство с заявкой на новые тарифы. Один из аргументов – недополученный доход в 840 млн тенге за несколько лет, когда павлодарцы начали ставить общедомовые приборы учета.

– При подаче заявки на дифференцированный тариф они включили недополученную сумму дохода, которая образовалась в результате наличия приборов учета в домах павлодарцев, – поясняет руководитель отдела контроля за соблюдением законодательства и исковой работы департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Павлодарской области Камилла Байгожанова. – Наше ведомство им в этом отказало, поскольку если бы эта сумма была принята, тогда вырос бы не только дифференцированный, но и предельный тариф. «Павлодарэнергосбыт» с такой позицией не согласился, обратился в суд, и в первой инстанции он дело выиграл. Но мы не были согласны с решением, обратились за разъяс­нением в наш комитет, затем в областной суд, и уже на этом уровне дело выиграли мы.

Суть в том, что по правилам в дифференцированный тариф можно вносить недополученный доход лишь в том случае, если это не повлечет внеочередного изменения предельного уровня тарифа. В Павлодаре предельный уровень тарифа на тепловую энергию был утвержден на пятилетний период – с 2016 по 2020 год. Так что очередное повышение может сос­тояться лишь к 2020 году – вот тогда монополист может включить свой недополученный доход в дифтариф. По логике вещей, скорее всего войдет туда и «потерянный» доход за 2 предстоящих года. Так что за свою нынешнюю экономию население заплатит с отсрочкой после 2020 года.

«Умный дом» в кармане

Между тем старт нынешнего отопительного сезона в жилом секторе Павлодара совпал с первым снегом: власти отчитались о первых 60 многоквартирных домах, где подключили тепло, и 23 сентября выпал первый снег, правда, он тут же растаял. И пусть на улице все-таки не минус, а 3–4 градуса выше нуля, в квартирах сыро и прохладно, так что павлодарцы внимательно следят за всеми новостями сектора ЖКХ – в нынешнем году не только при помощи местных СМИ или КСК, но и благодаря новому мобильному приложению.

«Умный дом» сейчас закачали в свои смартфоны более тысячи жителей областного центра, и их число растет с каждым днем. Неудивительно, ведь программа удобна для жильцов многоквартирных домов. С помощью приложения вы можете получать все объявления и оповещения от монополистов – тепло-, водо-, электроснабжающих компаний, от обслуживающих организаций, жилищной инспекции и отдела ЖКХ. Телефон предупредит, когда в доме отключат или, нао­борот, дадут горячую воду (а в городе до сих пор есть дома без горячего водоснабжения из-за аварий на сетях или ремонта в подвалах), когда городские власти пригласят вас на субботник. Последнее сообщение «Умного дома» – список 75 адресов с указанием КСК и домовых комитетов, которые не подготовлены к отопительному сезону, их, конечно же, подключат, но в самую последнюю очередь. Есть в приложении все необходимые контакты, для КСК, коммунальных служб и госорганов предусмот­рен отдельный вход с логином и паролем, а для простых горожан – единоразовая регистрация. Разработчики обещают, что наполнят приложение и другими полезными функциями, например онлайн-оплатой услуг, но пока многое здесь в разработке. И тем не менее пользоваться им уже очень удобно.