​Тепловозы пополнили парк

В данный момент они используются на участке Алматы – Актогай, где водят пассажирские поезда. Теп­ловозы построены с учетом современных требований по безопасности движения и экологии. Кабина машиниста обладает улучшенными эргономическими и эстетическими параметрами.

Специалисты отмечают, что новые теп­ловозы предназначены для обеспечения тяги пассажирских поездов на железных дорогах, имеющих колею 1 520 мм с максимальной скоростью движения 160 км/;час. Срок службы такого тепловоза – 40 лет.

Обновление тягового подвижного состава является стратегической задачей АО «Локомотив құрастыру зауыты». Эта работа ведется планомерно.