​Теплые встречи на юге страны

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Максут ИРЖАНОВ
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Торжественная встреча на вок­зале города Уштобе, административном центре Каратальского района, дала хороший настрой на работу всем участникам поездной миссии. Одним из часто посещаемых в этот день стал акимат города, где работала общественная приемная Совета общественного согласия. Люди шли сюда не только для того, чтобы поговорить о достижениях страны за 25 лет Независимости страны, но и с самыми разными житейскими проблемами (очередность на квартиры многодетным семьям, инвалидам, купля-продажа недвижимости, долги по кредитам).

Исполнявший роль модератора начальник поезда Руслан Барбасов прекрасно справился со своими обязанностями, показав знания не только Гражданского и Трудового кодексов, но и правовых норм. Давать разъяснения ему помогали член АНК профессор Казбек Казкенов, председатель Совета общественного согласия Алматинской облас­ти Оралбек Жакиянов, а также руководители районных служб. Практически все вопросы были решены на месте.

Представители МОН РК побывали в школах и детских садах города и района. По словам начальника отдела Республиканского центра «Дошкольное детство» МОН РК Марии Ирмановой, в Алматинской области к 25-летию Независимости РК будут открыты 25 государственных и частных детских садов.

– Один из них, типовой детский сад «Балбөбек» на 320 мест, открыт в центре Уштобе, – говорит она. – В нем будут работать 16 групп, одна из которых инклюзивная. Здесь есть все для всестороннего воспитания и развития детей.

Ударно поработали медицинские работники, они провели прием 336 человек, из которых 16 пациентов получили направления в научно-исследовательские институты и научные цент­ры РК, 25 человек – в городские и областные больницы.

У кого-то станция Матай ассоциируется с именем первого железнодорожника, одного из основателей Турксиба, инженера Мухаметжана Тынышбаева, и это заслуженно. Лично у меня при упоминании этой станции с более чем 80-летней историей сразу всплывает в памяти имя легендарного конструктора стрелкового оружия, создателя мирового бренда АК Михаила Калашникова, который в одном из помещений локомотивного депо (оно, кстати, сохранилось) в далеком 1942 году сконструи­ровал свой первый автомат. Когда все консультационные бригады поезда были размещены в здании средней школы, многие из них пытались подробнее узнать об этом удивительном человеке. Здесь его хорошо помнят и гордятся им.

Наше внимание в этот день привлек экспертный опрос по вопросам межэтнических отношений в Казахстане, который провела с представителями разных учреж­дений, общественных объединений Аксуского района руководитель отдела анализа и мониторинга межэтнических отношений Алматинского областного Дома дружбы – Центра общественного согласия Айымжан Танирбергенова.

– Результаты были ожидаемыми, – говорит она. – Преобладаю­щее большинство оценивают меж­этническую ситуацию в регионе благополучной. И конфликт на межэтнической основе, по их мнению, невозможен. В числе факторов, которые позитивно влияют на межэтническую стабильность в районе, называются в первую очередь такие: хорошие отношения и взаимоуважение между этносами, равенство всех этнических групп, высокий уровень гражданской идентичности. Люди также считают, что АНК объединила и укрепила единство народа. 25-летняя история нашей Независимости, думаю, наглядно подтверждает правильность этих мнений.

Райцентр Аксуского района – поселок Жансугуров – находится в 125 км от Матая. Но, несмотря на большое расстояние, оттуда и из других сел района приехали несколько десятков человек, чтобы получить консультации у столичных специалистов. Замес­титель акима района Сабит Корганбаев от имени всех жителей выразил команде поезда «Тауелсiз Қазақстан» огромную благодарность и пожелал плодотворной работы на оставшихся маршрутах этой благородной миссии.

Ровесник нашей Независимости, пограничная станция Достык – одно из центральных звеньев в Трансазиатской и Трансконтинентальной железнодорожной магистрали. В железнодорожном транспорт­ном сообщении станция играет ключевую роль. Через стыковой пункт Достык – Алашанькоу (КНР) проходят маршруты основных транспортных коридоров, ежегодно происходит увеличение объемов транспортировки грузов через международный переход. Разомкнувшие величественные горы Джунгарские ворота издревле служили удобной караванной дорогой для торговли между Востоком и Западом: здесь проходил Великий шелковый путь.

До Китая здесь рукой подать. Днем невооруженным взглядом видны столбы и вращающиеся на них лопасти ветряных генераторов. Ночью эта территория озаряется огнями. Близость к границе определяет настоящее и будущее Дружбы. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Новые школа и больница, построенные по программе «100 школ, 100 больниц», а также типовой детский сад – наглядное тому подтверждение. Отсутствие Дома культуры, думается, временная проб­лема. Основная часть взрослого населения работает на железной дороге и грузовой станции. Для занятия полеводством нет земли, а те, кто разводит скот, нуждаются в пастбищах. Благодаря чистому горному воздуху здесь легко дышится. Прибытие специализированного поезда «Тауелсiз Қазақстан» в прошедшую субботу здесь восприняли c во­одушевлением. Люди приезжали со всего района. Врачебная бригада приняла в этот день рекорд­ное количество пациентов – 497.

– Мы благодарны, о нас не забывают, – сказала жительница Достыка Шарапкуль Уазбекова, стоявшая в очереди к кардиологу. – Больница у нас хорошая, но врачей узких специальностей нет. Поэтому прибытие поезда мы воспринимаем как заботу государства и нашего Президента о нас, простых людях, живущих далеко от центра.

По словам руководителя медицинской группы поезда Батырхана Сарымсакова, действительно, повсюду наблюдаются большие очереди к врачам узких специальностей: кардиологу, офтальмологу, гастроэнтерологу, эндокринологу и неврапатологу.

Немалую аудиторию собрали встречи с этнокультурными объеди­нениями, с директорами и учителями школ района. Пришедшие сюда жители с большим интересом восприняли выступ­ления профессора Казыбека Казкенова, председателя Алматинского областного Совета общественного согласия Оралбека Жакиянова, заместителя председателя АНК Алматинской области Габита Турсынбая и акима сельского округа Кайнар Райымбекского района Серика Шалова. Можно быть уверенными, что благодаря пограничникам, таможенникам, железнодорожникам и всем жителям Достыка, восточные ворота нашей страны находятся в надеж­ных руках.

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