​Теплый прием в Витебске

Казахстанский Сэм Смит, именно так прозвали отечественного певца Адама после того как, в Витебске он исполнил одну из песен этого автора. Выступление было настолько удачным, что заставило Адама по-иному взглянуть на концепцию собственного творчества, обратив внимание на такое популярное сегодня направление, как funk.

За песню Сэма Смита I’m Not The Only One Адам заработал в финале 78 очков. В сумме за все конкурсные дни наш солист набрал 155 очков, уступив обладателю Гран-при конкурса Алексею Гроссу из Беларуси всего 2 балла.

Витебск тепло принимал казахстанского исполнителя, не остался равнодушным к его творчеству и председатель жюри Валерий Леонтьев, который все два конкурсных дня ставил Адаму высшие оценки. А Александр Тихонов, экс-участник ансамбля «Верасы», народный артист Беларуси, отметил, что «Адам, абсолютно талантливый артист, и в первую очередь в исполнении. У него чистая душа, и он честен в своей музыке».

– «Славянский базар» – это конкурс, где живет музыка, – делится впечатлениями Адам. – Ты получаешь от общения со зрителями колоссальную энергию. Это вдохновляет!

Адам признался, что денежный приз в размере 15 тыс. долларов потратит на подготовку к свадьбе, которая состоится 25 сентября.

– Будем праздновать в Астане. Я пригласил всех ребят, с которыми познакомился в Витебске. За конкурсные дни мы очень сдружились. Многие обещали приехать в казахстанскую столицу, так что на свадебной шоу-программе я сэкономил, – пошутил Адам.