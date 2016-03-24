​Теракты в Брюсселе

Бельгийские власти квалифицировали произошедшее как теракты, в стране объявили высший уровень террористической угрозы и усилили меры безопасности, сообщает РИА «Новости». После прогремевших взрывов многие государства, в первую очередь европейские, объявили об усилении мер безопасности в общественных местах. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

ООН осуждает

Совет Безопасности ООН после терактов в Брюсселе подчеркнул необходимость активизировать региональные и международные действия по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. В принятом во вторник специальном заявлении члены совета «выразили солидарность с Бельгией в борьбе с терроризмом и подчеркнули необходимость активизировать региональные и международные усилия по противостоянию терроризму и насильственному экстремизму, который может вести к терроризму». Ранее с осуждением терактов выступили Генсек ООН Пан Ги Мун и председатель Генеральной ассамблеи Могенс Люккетофт.

Исторический визит

Президент США Барак Обама и глава Кубы Рауль Кастро почтили минутой молчания память жертв терактов в Брюсселе. Она была объявлена на стадионе в Гаване перед матчем по бейсболу между сборной Кубы и командой «Тампа Бэй Рэйз» из Флориды.

Напомним, что посещение Обамой Кубы стало первым визитом действующего американского президента на остров за почти 90 лет. После произошедшей в 1959 году революции американские власти наложили на Кубу торговое эмбарго, а в 1961-м разорвали с республикой дипломатические отношения. О нормализации отношений с Гаваной президент США объявил 17 декабря 2014 года. Спустя 7 месяцев обе страны открыли свои посольства соответственно в Вашингтоне и Гаване. Последний раз действующий американский лидер — Калвин Кулидж — посещал Кубу в январе 1928 года. Президент Гарри Трумэн посещал находящийся под контролем Соединенных Штатов залив Гуантанамо в 1948 году. Также на Кубе неоднократно бывал Джимми Картер, но уже после того, как покинул кресло президента.

Нефтяной саммит

Минэнерго России получило приглашение Катара на встречу нефтедобывающих стран в Дохе 17 апреля, а потому планирует принять участие в данном саммите.

Напомним, что Российская Федерация, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть уже договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке шагов по улучшению ситуации на рынке нефти, избегая обещаний присоединиться к заморозке добычи.

Зика атакует

В Бразилии уже зафиксировано 5 200 подтверж­денных и возможных случаев микроцефалии у новорожденных – об этом говорится в сообщении, распространенном министерством здравоохранения этой южноамериканской страны.

По данным ведомства, в 907 случаях диагноз «микроцефалия» (предположительно связанный с вирусом Зика) получил подтверждение. Еще 4 293 младенца пройдут дополнительные обследования, которые подтвердят или опровергнут наличие этого врожденного недуга. С октября прошлого года, когда власти начали вести соответствующую статистику, подозрение на микроцефалию оказалось ложным в 1 471 случае. Напомним, что заражение женщин данным вирусом в период беременности может вызывать у ребенка микроцефалию – врожденный дефект, при котором значительно уменьшается размер черепа. Он приводит к умственной отсталости, нарушениям слуха и зрения и другим отклонениям.