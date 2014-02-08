Терапевтический эффект заботы

Каждый год увеличивается объем средств, выделяемых областным бюджетом на социальную поддержку инвалидов. Если в 2012 году эта сумма равнялась 196 млн. тенге, то в нынешнем она вырастет до 270 млн. тенге. Адресную помощь получат уже не 583 жамбылца, как в 2013-м, а значительно больше. Летом 60 детей отдохнут и наберутся сил в лучших оздоровительных лагерях региона. 400 человек получат возможность пользоваться услугами инватакси. А пятеро инвалидов благодаря поддержке бизнесменов смогут укрепить здоровье в санаториях Крыма.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,

Тараз