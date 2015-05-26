Терисакканская весна Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Село Терисаккан расположено в 130 км к северу от районного центра Улытау в окружении первозданной природы. Сюда не доходит сигнал спутниковой связи, а Всемирная паутина не отвлекает от красот. Легко дышится в хрустальной чистоте воздуха, и на фоне вечности ясно видится напрасность городской суеты. Именно здесь каждый год 2 мая проводится уникальное явление в степном пространстве Евразии – этнофестиваль под открытым небом. И только здесь сохранился древний обычай кочевников «бие байлау». Республиканское государственное учреждение «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау» совмест­но с общественным фондом «Ұлы тағзым» при поддержке акимата Улытау и отдела культуры, выделившего в нынешнем году полмиллиона на организацию фестиваля, заинтересованы в создании туристического кластера, который стал бы доходной частью экономики района.

– В 2012 году сюда на «Терисакканскую весну» приехали республиканские и областные СМИ. На следующий год наш этнофестиваль впервые встретил иностранных гостей из США, Франции, России, – рассказывает директор заповедника-музея «Улытау» и создатель «Терисакканской весны» Бахтияр Кожахметов. – Прошлой весной основными гостями стали представители среднеазиатского штаба ЮНЕСКО, а также из России и Королевства Бахрейн.

Несколько дней назад улытаус­цы вновь принимали представителя ЮНЕСКО, руководителей казахского культурного центра «Мөлдір» из сибирского города Омска, группу студентов КЭУ Казпотребсоюза, журналистов из Алматы и Караганды. По дороге в Терисаккан была сделана остановка, и гости ознакомились с историческими особенностями Улытау. Благодаря экскурсу время в дороге пролетело незаметно. Путешественников по прибытии на место ждали гостевые дома, душ, баня, питание. Все услуги платные, но цены приемлемые.

Прибыть в Терисаккан следовало накануне вечером, чтобы на следующий день с утра оказаться на месте первой дойки кобылиц. Древнейший на земле обряд «бие байлау» показали местные жительницы. Он проводится в один и тот же день из года в год. Того требует природа, а она установок не меняет.

В назначенное время собираются жители села и приглашенные гости. На поляне накрывается дастархан. Аксакал дает благословение. Начинается «ноқталау»: одеваются уздечки на жеребят, женщины обмазывают маслом их хвосты и железные колья, к которым привязаны стригунки. Ритуал демонстрирует культ плодородия, рождения скота – главного богатства казаха. Затем жеребят по одному подводят к их матерям, вскармливают. Тут же хозяйки приступают к дойке кобылиц. Именно из этого молока готовится первый в году кумыс.

За века ничего не изменилось в домашнем производстве целебного напитка. Подожженными дымящимися ветками разновидности арчи – тобылғы – окуривается деревянный высокий сосуд – күбi, в который сливается свежее молоко и добавляется закваска. Сосуд закрывается деревянной крышкой с вставленной в нее длинной ступой в середине, которой приходится не менее тысячи раз, как считают хозяйки, взбивать заквашенное молоко, чтобы довести его до кондиции. Готовый терпкий кумыс будет пахнуть ароматом копченой таволги.

Праздник «Бие байлау» украсили концерт сельского ансамбля и щед­рый дастархан с блюдами, которые горожане могут оценить только здесь: сушеный творог, ащы құрт, тұзды құрт, сүрлі ет. Специалисты заповедника-музея дали мастер-классы по народным ремеслам и прикладному искусству «ши тоқу», «киіз басу», «бау тоқу», «қарын май», «арқан есу». Особое усердие в обучении проявили девушки из Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

Благодаря надежной поддержке ректора вуза кафедра туризма и ресторанного дела смогла направить в Терисаккан студентов под руководством доцента Сагиндыка Жетписова. Девушки приехали в Улытау с концертной программой, которая всем понравилась. А потом они учились изготавливать крестьянское масло, набивать войлок, ткать дорожки.

– Трудно переоценить значение этнофестиваля в познании молодежью культурного наследия. На сегодня это неиспользованные рекреационные ресурсы туризма. И мы хотим, чтобы они вошли в программу международной выставки «ЭКСПО-2017», – говорит заведую­щая кафедрой Айман Жуспекова. – Поездка навела нас на мысль о подготовке волонтеров-экскурсоводов на время работы ЭКСПО с целью популяризировать этнофестиваль среди гостей и туристов выставки.

Были показаны и национальные игры – асық ату, садақ тарту, найза лақтыру. Дополняла представления о прошлом предков выставка конского снаряжения и посуды номадов. «Терисакканская весна» по всем парамет­рам соответствует требованиям ЮНЕСКО, сообщила специалист организации Елена Хорош. На сегодня готова основная часть документации для презентации этнофестиваля в национальной комиссии по делам Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

– Будем надеяться, что в ближайшие два года положительно решится вопрос о включении нашего фестиваля в номинацию «Нематериальное наследие народа» ЮНЕСКО, – высказал пожелание Бахтияр Кожахметов.



