В Уральске завершена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта. В церемонии открытия нового терминала приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Новый терминал аэропорта соответствует всем международным стандартам IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта), отметили в пресс-службе.

"Доля казахстанского участия в строительстве составляет 60%. Так, при строительстве аэропорта использовались стекло, керамическая плитка, санфаянс и другие материалы отечественного производства. Терминал международного аэропорта построен областными строительными компаниями", - говорится в сообщении.

Площадь терминала составляет 10 тыс. кв.м., средний пассажиропоток достигает 600 тысяч человек в год.

"Современная инфраструктура аэропорта поспособствует включению его в режим "открытое небо" и позволит привлечь иностранные авиакомпании. Ожидаем, что новый аэропорт станет мощным импульсом для увеличения пассажиропотока, открытия новых международных маршрутов, развития туризма в регионе, а также роста авиаперевозок", – отметил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Следует отметить, что в марте текущего года Постановлением Правительства РК аэропорту Уральска было присвоено имя Маншук Маметовой, героини-пулеметчицы, которая родилась в Западно-Казахстанской области.