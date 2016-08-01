Теперь поддержать самых высокогорных хищников из семейства кошачьих можно, воспользовавшись QIWI-терминалами. Услуга не облагается комиссионными сборами, подчеркивается в релизе участников проекта. Все зачисленные средства поступят напрямую на специальный счет Института зоологии Казахстана.

Напомним, проект «Ирбис» – это инициа­тива Института зоологии Казахстана, поддержанная компанией Carlsberg Kazakhstan в рамках масштабной программы, запущенной в 2015 году. В ее рамках были организованы три научных полевых экспедиции по изучению снежного барса на территории Заилийского Алатау.

Как отмечается на сайте проекта, на территории Казахстана осталось примерно 120 снежных барсов. Этот вид кошачьих внесен не только в казахстанскую, но и в меж­дународную Крас­ную книгу. На сайте приводятся имена людей, которым небезразлична судьба этих диких хищных кошек. На момент подготовки заметки сумма перечисленных средств уже составила 1 733 266 тенге.

Успех экспедиции, которая отправится в горы в текущем году, во многом будет зависеть от специального оборудования, отмечается в пресс-релизе. Причем чем больше его будет в арсенале ученых, тем выше окажутся качество и полнота данных. На средства, собранные через QIWI-терминалы, планируется приобрести фотоловушки BUSHNELL TROPHY. Они всепогодные и способны автономно работать в течение очень долгого времени.