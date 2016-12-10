​Термоядерные ожидания

По их словам, финансирование в Европе на соответствующие научные разработки сократилось, предложение о строительстве новых исследовательских центров в США отклонено конгрессом, прогресса в Японии нет.

Проект CFETR предполагает возведение в 2030 году термо­ядерной электростанции мощностью 200 мегаватт. Осуществить задуманное китайские ученые планируют раньше реализации программы ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор), запуск которой участниками проекта неоднократно откладывается, о чем китайская сторона уже высказывала сожаление. Также в КНР полагают, что им ограничивают доступ к ИТЭР, поскольку западные ученые боятся внедрения технологий экспериментального реактора в CFETR.

Стимулируют безнал

Министр финансов Индии Арун Джетли объявил, что будет стимулировать безналичную торговлю.

Кроме того, как сообщает REGNUM, премьер-министр страны Нарендра Моди решил отменить крупные денежные банкноты в 500 и 1 000 рупий номиналом, чтобы избавиться от наличных денег в целях борьбы с коррупцией.

Агентство напоминает, что с приходом к власти в 2014 году Моди пообещал расправиться с так называемыми черными деньгами, за незаконные операции теперь грозит срок до 10 лет. Все сделки на крупные суммы должны совершаться безналичным способом, чтобы их можно было легче контролировать.

Когда в цене туман

Власти Ирана намерены провести в стране деноминацию и сменить название национальной валюты, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

В сообщении говорится, что кабинет министров уже одобрил смену названия валюты – нынешний риал заменят туманом. При этом один туман будет эквивалентен 10 риалам.

Национальная валюта Ирана, напоминает INTERFAX.RU, называлась туманом до 1930-х годов. Потом в стране состоялась денежная реформа, в рамках которой за один туман давалось 10 риалов. Многие иранцы, впрочем, продолжают пользоваться старой терминологией до сих пор.

Объявляется День тунца

Генассамблея ООН провозгласила 2 мая Всемирным днем тунца и призвала все страны отмечать эту дату, повышая осведомленность о ценности соответствующей разновидности рыб, а также об угрозах, с которыми они сталкиваются.

Соавторами проекта резолюции стали 93 государства. Представляя документ, представитель ООН Калеб Отто напомнил, что тунцы – ценное сырье для изготовления консервов. По его словам, ежегодно для этих целей вылавливается по меньшей мере 2,5 млн тонн рыбы. Причем, как сообщает ТАСС, каждый год человечество потребляет в пищу 256 млн упаковок консервов из мяса тунцов на общую сумму в 7,5 млрд долларов.

Тунцы, относящиеся к рыбам семейства скумбриевых, обитают в тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Численность популяций и ареалы их обитания за последние десятилетия сократились из-за чрезмерного вылова.

Жирафы на грани вымирания

Исследователи из Международного союза охраны природы (IUCN) заявили о том, что жирафы находятся на грани вымирания, сообщает Би-би-си. К подобному выводу специалисты пришли в ходе подсчета обитающей на планете популяции этих животных.

В частности, удалось выяснить, что с 1985 года число жирафов сократилось с 152 тыс. до 90 тыс. Если ситуация не изменится, то к концу XXI века эти животные могут полностью исчезнуть.

Прежде жирафы относились к категории животных, «находящихся под наименьшей угрозой», однако теперь они указаны как «находящиеся в уязвимом положении». Сокращение их популяции связано с браконьерской деятельностью человека, вооруженными конфликтами в Африке, а также с расширением сельскохозяйственных территорий.

Меркурий и Венера исчезнут?

Профессор Левенского католического университета в Бельгии Леен Дечин рассказала, что Солнце уничтожит все живое на Земле через 5 млрд лет, когда станет красным гигантом. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

В ходе своей эволюции звезды претерпевают различные стадии развития (желтый карлик, субгигант, красный гигант и белый карлик). Чтобы ответить на вопрос о судьбе Земли, ученые наблюдали за звездой L2 Puppis, которая 5 млрд лет назад имела схожую с Солнцем массу. Сейчас ее возраст – 10 млрд лет, она является красным гигантом.

По мнению исследователей, такие же изменения будут происходить и с Солнцем. В таком случае Меркурий и Венера будут полностью уничтожены, а жизнь на Земле исчезнет.

L2 Puppis находится на расстоянии 208 световых лет от Земли и является одним из ближайших к ней красных гигантов. Ученым удалось обнаружить объект, вращающийся вокруг нее на расстоянии 300 млн км, поэтому они пока не могут точно сказать, что будет с нашей планетой.