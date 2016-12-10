Свежий выпуск
​Термоядерные ожидания
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

По их словам, финансирование в Европе на соответствующие научные разработки сократилось, предложение о строительстве новых исследовательских центров в США отклонено конгрессом, прогресса в Японии нет.

Проект CFETR предполагает возведение в 2030 году термо­ядерной электростанции мощностью 200 мегаватт. Осуществить задуманное китайские ученые планируют раньше реализации программы ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор), запуск которой участниками проекта неоднократно откладывается, о чем китайская сторона уже высказывала сожаление. Также в КНР полагают, что им ограничивают доступ к ИТЭР, поскольку западные ученые боятся внедрения технологий экспериментального реактора в CFETR.


Стимулируют безнал

Министр финансов Индии Арун Джетли объявил, что будет стимулировать безналичную торговлю.

Кроме того, как сообщает REGNUM, премьер-министр страны Нарендра Моди решил отменить крупные денежные банкноты в 500 и 1 000 рупий номиналом, чтобы избавиться от наличных денег в целях борьбы с коррупцией.

Агентство напоминает, что с приходом к власти в 2014 году Моди пообещал расправиться с так называемыми черными деньгами, за незаконные операции теперь грозит срок до 10 лет. Все сделки на крупные суммы должны совершаться безналичным способом, чтобы их можно было легче контролировать.


Когда в цене туман

Власти Ирана намерены провести в стране деноминацию и сменить название национальной валюты, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

В сообщении говорится, что кабинет министров уже одобрил смену названия валюты – нынешний риал заменят туманом. При этом один туман будет эквивалентен 10 риалам.

Национальная валюта Ирана, напоминает INTERFAX.RU, называлась туманом до 1930-х годов. Потом в стране состоялась денежная реформа, в рамках которой за один туман давалось 10 риалов. Многие иранцы, впрочем, продолжают пользоваться старой терминологией до сих пор.


Объявляется День тунца

Генассамблея ООН провозгласила 2 мая Всемирным днем тунца и призвала все страны отмечать эту дату, повышая осведомленность о ценности соответствующей разновидности рыб, а также об угрозах, с которыми они сталкиваются.

Соавторами проекта резолюции стали 93 государства. Представляя документ, представитель ООН Калеб Отто напомнил, что тунцы – ценное сырье для изготовления консервов. По его словам, ежегодно для этих целей вылавливается по меньшей мере 2,5 млн тонн рыбы. Причем, как сообщает ТАСС, каждый год человечество потребляет в пищу 256 млн упаковок консервов из мяса тунцов на общую сумму в 7,5 млрд долларов.

Тунцы, относящиеся к рыбам семейства скумбриевых, обитают в тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Численность популяций и ареалы их обитания за последние десятилетия сократились из-за чрезмерного вылова.


Жирафы на грани вымирания

Исследователи из Международного союза охраны природы (IUCN) заявили о том, что жирафы находятся на грани вымирания, сообщает Би-би-си. К подобному выводу специалисты пришли в ходе подсчета обитающей на планете популяции этих животных.

В частности, удалось выяснить, что с 1985 года число жирафов сократилось с 152 тыс. до 90 тыс. Если ситуация не изменится, то к концу XXI века эти животные могут полностью исчезнуть.

Прежде жирафы относились к категории животных, «находящихся под наименьшей угрозой», однако теперь они указаны как «находящиеся в уязвимом положении». Сокращение их популяции связано с браконьерской деятельностью человека, вооруженными конфликтами в Африке, а также с расширением сельскохозяйственных территорий.


Меркурий и Венера исчезнут?

Профессор Левенского католического университета в Бельгии Леен Дечин рассказала, что Солнце уничтожит все живое на Земле через 5 млрд лет, когда станет красным гигантом. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

В ходе своей эволюции звезды претерпевают различные стадии развития (желтый карлик, субгигант, красный гигант и белый карлик). Чтобы ответить на вопрос о судьбе Земли, ученые наблюдали за звездой L2 Puppis, которая 5 млрд лет назад имела схожую с Солнцем массу. Сейчас ее возраст – 10 млрд лет, она является красным гигантом.

По мнению исследователей, такие же изменения будут происходить и с Солнцем. В таком случае Меркурий и Венера будут полностью уничтожены, а жизнь на Земле исчезнет.

L2 Puppis находится на расстоянии 208 световых лет от Земли и является одним из ближайших к ней красных гигантов. Ученым удалось обнаружить объект, вращающийся вокруг нее на расстоянии 300 млн км, поэтому они пока не могут точно сказать, что будет с нашей планетой.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство Астаны" ответила на критику центра ГЧП
"Зажимала рот, таскала за капюшон, не давала игрушки": воспитателя уволили в Павлодаре
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея
Реванш с Биволом или Головкин: Канело подсказали лучший вариант на осень
Сенаторы обсудили проведение референдума со студентами и преподавателями университета им. Коркыт Ата
Сенаторы встретились с жителями Конаева
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию
Аттракционы в Караганде приостановили из-за инцидента на "американских горках"
"Необходимо использовать все инструменты": Премьер о сдерживании цен на продукты
Требования для получения знака "Алтын белгі" усилили для казахстанских выпускников
Правила формирования архитектурного облика Нур-Султана вынесли на обсуждение
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Майор Штурм
Свежий выпуск
Школа имени фронтовика
Свежий выпуск
Будущим защитникам
Свежий выпуск
Навестили и помогли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]