Технологии
Термоядерный реактор у себя дома собрал американский школьник
Компактный реактор термоядерного синтеза собрал дома 13-летний Джексон Освальт в штате Теннесси (США), сообщает портал Science Alert.

"Вероятно, появился новый претендент на звание самого молодого в мире человека, который провел реакцию ядерного синтеза. Подросток из Теннесси едва достиг 13 лет. Пока другие дети его возраста играют в видеоигры или смотрят телевизор, он собирал ядерную лабораторию в старой игровой комнате своего дома", - сообщает портал.

Юный физик-ядерщик работал над этим проектом с 12 лет, и 19 января 2018 года, за несколько часов до своего 13-летия, он, по сообщениям, выполнил свою задачу. Используя электричество напряжением в 50000 вольт, Джексон Освальт смог объединить два атома газообразного дейтерия, успешно сплавив их в плазменном ядре своего реактора. Проведя несколько экспериментов, Освальт убедился в том, что реакция синтеза прошла успешно.

Пока результат эксперимента не оценен экспертами и не опубликован в рецензируемом научном издании, поэтому научное сообщество оценивает его с долей скепсиса.

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