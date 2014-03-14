Тернии нелегкого пути

Он принимал на себя всю тяжесть времени. Это тот человек, который никогда не менял долг, совесть, честность на личный комфорт. Такие как Алпысбеков могут и должны быть причислены, выражаясь лермонтовским языком, к «героям нашего времени».

Его биография – сельская бедность, водоворот кипучих комсомольских дел, постоянная тяга к знаниям и, конечно же, целинная героика. Куаныш Махмутович занимал довольно высокие государственные посты, руководил крупными экономическими регионами. Оказавшись в Москве на высоком политическом посту, курировал такие крупные регионы, как г. Ленинград, Вологодчина, Тверская и Ярославская области. Все, кто встречался с ним на политической и просто человеческой стезе, отмечали его уравновешенность, умение видеть жизнь не в розовом свете. Это особо было заметно, когда Куаныш Махмутович являлся депутатом Парламента Республики Казахстан. Он также многое сделал для поднятия ветеранского движения в Астане и республике. Находясь на заслуженном отдыхе, проявляет себя мудрым публицистом. Вот и новая книга, которая выйдет вскоре из печати, – своеобразное духовое завещание одного поколения другому.

Мы благодарны за разрешение напечатать фрагменты из этой книги.

Моисей ГОЛЬДБЕРГ

«В 1953–1954 годах в результате острой нехватки продовольственного зерна в стране создался дикий ажио­таж с хлебом насущным. Помню, как с ночи записывались горожане в очередь за хлебом. Хлебных магазинов в городе было считанное количество, и к ним образовывались многокилометровые очереди. Мы тогда ходили за хлебом в магазин по улице Карталинской. Он располагался на первом этаже 2-этажного деревянного барака. Мы, пацаны, по очереди дежурили возле магазина часами, простаивая под дождем, под знойным солнцем, в холод и буран. На руки отпускали не больше одной буханки. Поэтому к моменту отпуска хлеба подтягивались все остальные члены семьи. Таким образом, нарастало напряжение с продовольствием, люди в очередях открыто высказывали недовольство и претензии к руководству страны. Ситуация была непростая. Прошло восемь лет после кровопролитной войны. На европейской территории страны до Волги уничтоженные сотни тысяч колхозов и совхозов еще не полностью были восстановлены. Хотя на эти цели государство средств не жалело и мобилизовывало все имеющиеся ресурсы страны. Принимаемые меры по подъему сельского хозяйства оказались не так эффективны, как этого требовало действительное положение с обеспечением народа – победителя продовольствием. Руководство СССР понимало – эту задачу надо решать быстро, в течение 2–3 лет. И тогда на февральско-мартовском Пленуме ЦК КПСС, в 1954 году, принимается программа освоения целинных и залежных земель в районах Казахстана, Сибири и Урала с целью резкого расширения посевных площадей для увеличения производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Сразу же после Пленума, буквально через несколько дней, на Казанском вокзале города Москвы провожали первый эшелон с добровольцами-комсомольцами на целину. Прибывший состав первоцелинников во главе с руководителем Московского комсомола Сергеем Павловым на перроне вокзала Акмолинска торжественно встречали местные жители во главе с первым секретарем ЦК Комсомола Казахстана Талгатом Абдразаковым. Вслед за этим стали прибывать эшелоны с посланцами других центральных регионов России, а также Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии. Одновременно стали прибывать эшелон за эшелоном с тракторами, комбайнами, сборными домами, строительными материалами и конструкция­ми.

К началу весеннего посева 1954 года в Казахстан были доставлены 120 тыс. тракторов, необходимое количество плугов, сеялок, культиваторов и другой сельскохозяйственной техники, а также автомашины, передвижные ремонтные мастерские, автоцистерны и многое другое. За два года (1954–1956 гг.) в Казахстан осваивать новые земли прибыли 650 тыс. молодых добровольцев.

Как восприняли это грандиозное мероприятие местные жители? Скажу откровенно – по-разному. Официальные лица с большим одобрением, по-другому тогда просто было не принято. Решения партии не обсуждались, а выполнялись. Но рядовые люди тихо роптали, не успели осознать происходящее, как обширные поля, где вольно паслись тысячи животных, были вспаханы.

Вспаханы были не только томары с дикорастущими кустарниками – тобылғы, но и пастбища, прилегающие к аулам, где выпасался домашний скот. Вместо небольших колхозов, созданных во время коллективизации, в аулах формировались крупные сов­хозы. Причем центральные усадьбы строились на новых местах, а бывшие колхозы-аулы в лучшем случае становились их отделениями, большинство из них, как мой аул, – бригадами или фермами. Это задевало самолюбие местных жителей. Аулы плохо развивались, многие были определены как бесперспективные и постепенно переставали существовать.

Эти нюансы повседневной жизни не брались в расчет, так как в большом грандиозном деле они считались малозначимыми. В республику приезжали не только механизаторы, специалисты сельского хозяйства, но и крупные хозяйственные и партийно-политические руководители. Многие из них не знали менталитет населения, традиции и обычаи. В степи появились за короткое время совхозы «Московский», «Ленинградский», «Киевский», «Минский», «Харьковский», «Одесский», «Ивановский», «Армавирский», «Бау­манский», то есть все крупные города Советского Союза появились на карте целинных областей.

Приезжие, особенно агрономы и другие специалисты сельского хозяйства, привезли с собой в казахские степи традиционные для своей местности способы земледелия. За короткое время отвально были вспаханы десятки миллионов гектаров степи. Однако через несколько лет на вновь освоенные земли пришла большая беда – засуха и пыльные бури. Степная природа с постоянными ветрами преподнесла суровый урок целинникам, осмелившимся покорить эту землю. Шаблонное перенесение отвальной вспашки и другой европейской агротехники на огромных площадях сделало свое коварное дело. Миллионы гектаров вспаханных земель подверглись разрушительному действию ветровой эрозии. Как сейчас помню страшную картину летних дней, похожих на темную ночь, забивающие глаза пыльные бураны, которые бушевали, сбивая людей с ног, унося с собой плодородные слои земли. Ущерб от пыльных бурь наб­людался и в других регионах, в том числе и в европейской части СССР.

В Казахском научно-исследовательском институте зернового хозяйства, недавно образованном на базе сельскохозяйственной опытной станции под поселком Шортанды, которым руководил Александр Иванович Бараев, 26–27 февраля 1958 года состоялось первое Всесоюзное совещание по ветровой эрозии. На этом совещании было поручено институту как головной научной организации с привлечением всех научных, опытно-исследовательских сил разработать конкретные меры по защите почв от ветровой эрозии, а также агротехнические требования к набору машин и орудий. В августе 1958 года здесь же проходила выездная научная сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) совместно с Казахской академией сельскохозяйственных наук, посвященная проблемам системы земледелия в районах целинных и залежных земель.

Многолетняя и упорная работа научно-исследовательского коллектива института дала положительные результаты. Была разработана безотвальная почвозащитная система земледелия от ветровой и водной эрозии, получившая впоследствии название как целинная система земледелия. По рекомендации ученых в производство были внедрены новые почвозащитные машины: плоскорезы, глубокорыхлители, стерневые сеялки, бороны и культиваторы. Были созданы и районированы на целине новые сорта яровой пшеницы и ячменя, приспособленные к местным погодным условиям.

Мне, будучи первым секретарем Целиноградского обкома комсомола, пришлось дважды участвовать в таких аудиенциях с А. И. Бараевым. Один раз, когда на областную комсомольскую конференцию приезжал первый секретарь ЦК Комсомола Казахстана Закаш Камалиденов, а в другой – секретарь ЦК ВЛКСМ Василий Ярошовец. Беседа всегда занимала более часа, в течение которого Александр Иванович скрупулезно и подробно раскрывал все особенности системы земледелия, разработанной коллективом института. Бараев пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди ученых-аграриев, специалистов сельского хозяйства, руководителей областей и республики. С его мнением считались руководители Советского Союза и Рес­публики Казахстан при принятии важных решений по агропромышленному комп­лексу, особенно в выборе тактики и стратегии при проведении сельскохозяйственных кампаний. Я очень горжусь, что был лично знаком с этим выдающимся ученым и честным, принципиальным человеком.

Несмотря на все трудности целинной эпопеи, казахский народ с присущей ему природной толерантностью с большим пониманием отнесся к тем грандиозным событиям, которые в буквальном смысле этого слова изменили образ жизни, сложившийся веками. Местные жители гостеприимно встречали приезжающих со всех уголков Советского Союза добровольцев и делились всем, чем располагали, старались обогреть и накормить, создать условия для проживания.

Первый миллиард пудов хлеба, засыпанный в закрома страны в 1956 году, превратил Казахстан в одну из главных житниц Советского Союза, что позволило избавиться от диких очередей за хлебом.

...Впервые масштабы проведенной работы по освоению целины я увидел в конце августа 1967 года, когда после окончания института с молодой супругой Тыныштык ехал в поезде из Целинограда к месту своего назначения на станцию Есиль. Из окна пассажирского вагона отчетливо просматривались бескрайние хлебные поля. Это было потрясающее зрелище – с обеих сторон железной дороги, на бесконечных хлебных просторах работали на уборке урожая тысячи комбайнов, тракторов и автомобилей. Здесь я, молодой инженер путей сообщения, своими глазами увидел, во что превратилась моя родная Сары-Арка – колыбель номадов – волею людей. Словно завороженные, мы с супругой все 400 километров пути до станции Есиль любовались преображенной степью.

Уборка урожая – венец хлеборобского труда. Она всегда насыщена своим внутренним драматизмом и являет собой схватку людей с природной стихией, которая всегда непредсказуема на севере Казахстана. Осенью погода в наших краях преподносит немало неприятных сюрпризов: то ураганный ветер свалит на землю спелые колосья или неожиданно выпадет град и уничтожит хлебные поля, иногда раньше времени ударят заморозки и что еще хуже – выпадет снег. Это все является тяжелым испытанием для хлебороба, которому необходимо каждый год убрать хлеб до наступления зимней стужи, что является гарантией не только благополучия его семьи, но и всего общества. Поэтому неслучайно в советские времена, чтобы подчеркнуть, как преодолеваются трудности в проведении уборки урожая, журналисты образно называли ее битвой за хлеб.

Пройдя личную целинную школу, я понял: хлеб не просто растить, он испытывает каждого из нас на стойкость и мужество, на трудолюбие и верность полю. Я люблю летние казахстанские ночи и подолгу всматриваюсь в ночное небо. Десятки звезд подают нам сигналы, и глубоко символично, что наименования многих далеких созвездий обозначены пахарским трудом. Каждый из нас может найти созвездие Жницы с серпом, в него входят десять звезд, созвездие Сеятеля – тоже десять звезд. Есть созвездие Колесо телеги, есть Хомут.

Хлеб – это улыбка ребенка. Люди, когда хотят чтобы им поверили, клянутся на хлебе. Бесхлебье – это страшный голодомор. Будь моя воля, посоветовал бы политикам не воевать ради каких-то корыстных целей и амбиций, а создать храм Хлеба, чтобы люди приходили сюда и кланялись колосу. Из года в год, из столетий и тысячелетий прорастают, цветут, колосятся на земле хлебные злаки. Хлеб будет – все будет!»